“Avión del fin del mundo” reaparece en California, mientras escala conflicto con Irán

Centroamérica & Mundo

La presencia de un Boeing E-6B Mercury en el aeropuerto de Fresno generó inquietud local y especulación en redes sociales, aunque autoridades aeroportuarias señalaron que se trató de ejercicios rutinarios de entrenamiento.

Por: revistaeyn.com / Agencias A trece días del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, nuevos movimientos militares y episodios de tensión continúan alimentando la atención global. En ese contexto, la aparición en California de un avión militar conocido popularmente como el “avión del fin del mundo” volvió a despertar especulaciones sobre el estado de alerta de las fuerzas estratégicas estadounidenses. De acuerdo con reportes de medios locales como Los Angeles Times y SFGATE, un avión de mando y control nuclear Boeing E-6B Mercury fue visto durante el fin de semana realizando maniobras sobre la zona de Fresno, en el centro de California. La aeronave efectuó aproximaciones y simulacros de aterrizaje durante cerca de dos horas en el Fresno Yosemite International Airport. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aparato estaba realizando ejercicios de entrenamiento. Según explicó la portavoz del aeropuerto, Vikkie Calderon, este tipo de operaciones —conocidas como “touch-and-go”— son habituales en Fresno debido a las características de su pista y a los sistemas de navegación disponibles, que lo convierten en un lugar adecuado para prácticas de aeronaves militares.

Sin embargo, el momento del vuelo llamó la atención del público. El sobrevuelo ocurrió mientras se intensifican las operaciones militares en Medio Oriente tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes y las posteriores represalias de Teherán, lo que amplificó la percepción de riesgo entre residentes y observadores de aviación.

Un centro de mando nuclear en el aire

El Boeing E-6B Mercury —derivado del clásico Boeing 707— es una de las plataformas más sensibles del arsenal estratégico estadounidense. Su función principal es actuar como un centro de mando y comunicaciones aerotransportado capaz de mantener el control de las fuerzas nucleares incluso si las infraestructuras terrestres quedaran inutilizadas. El avión forma parte de la red de comando, control y comunicaciones nucleares de Estados Unidos, permitiendo que el presidente, el secretario de Defensa y el comando estratégico mantengan contacto directo con bombarderos, silos de misiles y submarinos nucleares balísticos. Desplegado por primera vez en 1998, el aparato mide alrededor de 46 metros de longitud, puede transportar una tripulación de unas 20 personas y permanecer en el aire durante largas horas gracias a su capacidad de repostaje en vuelo.

Entrenamiento rutinario en un contexto sensible