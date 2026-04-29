Alex Flores: talento guatemalteco en Ibagari

Entrevista Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios

Lujo. La mejor palabra para describir la experiencia de una comida en Luna Muna by Ibagari. No un lujo ostentoso, de oropeles, sino como ellos lo llaman, un “lujo relajado”, un hotel con restaurante de diseño contemporáneo en el que el arte y un precioso paisaje frente al mar caribe son los protagonistas.

La experiencia en Luna Muna la completa su gastronomía, reconocida como una de las mejores de la isla. Con diez años al frente de la cocina de Ibagari, el chef guatemalteco Alex Flores ha diseñado un menú que reinterpreta la comida local y la convierte en una sofisticada aventura culinaria con ingredientes locales.

Ibagari es el primer y único hotel en Honduras que ha recibido en 2025 una Llave Michelin, un reconocimiento que eleva el estatus de la hospitalidad de Roatán y reconoce sus altos estándares de calidad y servicio, al nivel de los mejores del mundo, ofreciendo a sus huéspedes una auténtica experiencia de celebración de la vida. El nombre “Ibagari”, significa eso, “vida” en garífuna.

Diseñado por la arquitecta guatemalteca Patricia Arenas, fundadora de Paliare Studio, un estudio guatemalteco “el concepto de Ibagari se concibió en torno a la idea del lujo relajado, un estilo que utiliza la naturaleza misma como la verdadera expresión de la elegancia. El diseño adopta la vida al aire libre, materiales orgánicos y líneas arquitectónicas suaves que se integran a la perfección con el paisaje circundante”, definen sus creadores.

Ese reconocimiento es además un impulso a la creatividad y calidad de la cocina de Luna Muna. “Haber recibido la llave Michelin es un compromiso para seguir trabajando en mantener los altos estándares de servicio”, afirma Alex Flores, el chef guatemalteco que por una década ha liderado la oferta gastronómica de Ibagari.

“La gastronomía que ofrecemos es un menú internacional sin olvidar los sabores hondureños”, define Flores, quien suele incorporar en su cocina toques sutiles de la gastronomía guatemalteca. “Es un orgullo estar en Luna Muna y representar a mi país y a sus sabores”, dice.

En el menú de uno de los mejores restaurantes de Roatán según Trip Advisor, se mezclan sabores clásicos con sabores isleños elaborados con ingredientes frescos de la isla, frutos del mar, pasta artesanal.

Las especialidades más aclamadas en Trip Advisory: Pulpo a la parrilla en salsa de naranja, con alioli de chipotle; Raviolis de langosta; el Carpaccio de Concha y el Bisque de Bogavante a la plancha, con nata y zamát y los Tortellini de King Crab caseros, rellenos de mantequilla de cangrejo y queso ricota, camarones y salsa Jack Daniel’s.