Ocio

La flor "eterna" de San Pedro Las Huertas tiñe de fe la Semana Santa de Guatemala

La flor destaca por una cualidad única que le permite conservar los colores vivos durante años después de ser cortada, como explicó a Edin Amílcar Pérez López, productor local de esta planta.

POR EFE En las faldas del imponente volcán de Agua, situado unos 50 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, la aldea de San Pedro Las Huertas le da vida a una tradición cromática esencial para la fe cristiana con el cultivo de la flor denominada estaticia (Limonium sinuatum). Conocida popularmente como "siempreviva" o "inmortal", esta flor es el elemento principal en la elaboración de las efímeras alfombras de aserrín y la ornamentación de los ventanales que acompañan el paso de las procesiones durante la colorida Cuaresma guatemalteca. La mística que rodea a la Semana Santa en Guatemala, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), alcanza su máximo esplendor en la vecina ciudad de Antigua Guatemala, situada a tan solo cinco kilómetros de San Pedro Las Huertas.

En este escenario colonial, la solemnidad de los cortejos y el aroma a incienso se funden con el colorido de las alfombras, donde la estaticia juega un rol decorativo imprescindible por su resistencia y simbolismo. La flor destaca por una cualidad única que le permite conservar los colores vivos durante años después de ser cortada, como explicó a EFE Edin Amílcar Pérez López, productor local de esta planta. "La gente suele llamarle inmortal y siempre viva o eterna debido a que es una flor seca que puede permanecer sus colores hasta por tres años en un florero", relata Pérez sobre esta especie que inunda los mercados en las vísperas de la Semana Mayor. Sin embargo, el cultivo de la estaticia, aunque emblemático, enfrenta retos significativos según los productores, quienes advierten que el cambio climático ha reducido la superficie de cosecha este año a apenas unas 20 cuerdas, una disminución drástica frente al promedio de 60 cuerdas que se solían cultivar anteriormente. El proceso para la cosecha de la flor es arduo, pues la planta requiere entre seis y siete meses de cuidado y no tolera las lluvias, por lo que concentra su producción en la época seca.

El comercio de la flor