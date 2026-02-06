Empresas & Management

El aguacate que llega desde México a EEUU, otra estrella en el Super Bowl

Del total de envíos del conocido como 'oro verde', el 88 % proviene de granjas en los estados de Michoacán, mientras que el 12 % son de plantíos en Jalisco, ambos en el oeste de México.

POR EFE Productores de aguacate en México destacaron este viernes las exportaciones récord a Estados Unidos con un incremento del 11 % los envíos para el partido de fútbol americano del Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo en EE.UU., y que se ha convertido en sinónimo de la salsa de guacamole, aunque advirtieron de la creciente competencia con otros países suramericanos. Nueve de cada diez aguacates que se consumen en Estados Unidos proceden de su vecinos del sur. A pesar de la crisis de rentabilidad que afecta al sector, los productores mexicanos apuntaron un envío de 127.000 toneladas de aguacate a Estados Unidos entre el 5 y el 31 de enero de este año, superando a las 114.000 toneladas exportadas en 2025, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.

Del total de envíos del conocido como 'oro verde', el 88 % proviene de granjas en los estados de Michoacán, mientras que el 12 % son de plantíos en Jalisco, ambos en el oeste de México. En entrevista con EFE, el director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, José Olivares, dio a conocer que la venta de la fruta a Estados Unidos desde granjas en la entidad creció hasta el 35 % respecto a 2025 con un total de 9.700 toneladas. Este crecimiento está relacionado con un mayor número de huertas de alto rendimiento que producen frutos de alta calidad. "Tenemos huertas con un rendimiento superior a las 28 toneladas por hectárea. Aparte del tema de la certificación, está el tema de la tecnificación pues cada vez tenemos más fruta con una calidad excelente, de exportación y hay que aprovechar el mercado para mandarla", indicó. En 2024, el aguacate se situó como el segundo producto agrícola por valor más importante de México, sólo por detrás del maíz.

Competencia de Colombia, Perú y Chile

Olivares, quien ha trabajado con diversas empresas del sector, señaló que si bien el volumen de producción y de ventas al extranjero ha subido, los agricultores enfrentan una crisis de bajos precios como no había sucedido en una década.