Guatemala proyecta recibir 150.000 turistas internacionales durante Semana Santa

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Bajo la campaña “Semana Santa es pausa” y el mensaje “Vivila en Guatemala. Viajá, descubrí, conectá”, el país busca posicionarse como un destino cercano, diverso y accesible, reforzando además su compromiso con la seguridad y la atención al visitante.

Por revistaeyn.com Guatemala se alista para vivir una de sus temporadas más emblemáticas, con una propuesta que invita a hacer una pausa y reconectar a través del viaje. Para 2026, Guatemala proyecta recibir alrededor de 150.000 turistas internacionales durante la temporada, de los cuales cerca de 80.000 serían salvadoreños, generando ingresos estimados en US$100 millones.

De acuerdo con datos de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), el mercado intrarregional aporta aproximadamente el 30 % del total de visitantes que recibe la región. En ese contexto, El Salvador se posiciona como el principal mercado emisor de turistas hacia Guatemala, consolidando su relevancia estratégica para este tipo de campañas. Ante la alta demanda, las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación, ya que varios destinos registran niveles de ocupación cercanos al total. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) presentó su estrategia de Semana Santa, destacando su apuesta por atraer visitantes internacionales, especialmente del mercado salvadoreño. Bajo la campaña “Semana Santa es pausa” y el mensaje “Vivila en Guatemala. Viajá, descubrí, conectá”, el país busca posicionarse como un destino cercano, diverso y accesible, reforzando además su compromiso con la seguridad y la atención al visitante. Para ello, se han habilitado rutas turísticas, centros de información y un sistema de asistencia disponible las 24 horas.