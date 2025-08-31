La residencia Bad Bunny impulsa la economía de Puerto Rico

Ocio

Por revistaeyn.com La residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico no solo ha sido un fenómeno artístico: sus 30 conciertos están generando efectos económicos medibles que trascienden las puertas del recinto y benefician a la actividad comercial de la isla. Según datos preliminares difundidos por Visa Consulting & Analytics (VCA), los primeros tres fines de semana de la serie —celebrados entre el 11 y el 27 de julio de 2025— muestran un incremento notable en el consumo en San Juan. Ese periodo, que incluyó los primeros nueve espectáculos, registró un aumento superior al 25 % en las transacciones realizadas con métodos de pago Visa respecto al mismo lapso del año anterior.

El estudio detalla dónde se concentró el crecimiento: los comercios cercanos al Coliseo fueron los principales beneficiados. Los restaurantes de comida rápida experimentaron la mayor alza, con un crecimiento aproximado del 200 % en gasto. Las tiendas departamentales aumentaron ventas en torno al 35 %, mientras que la categoría de ropa y vestimenta registró un crecimiento cercano al 15 % durante las fechas del evento. En particular, los viernes 11 y 18 de julio fueron los días de mayor actividad de gasto en las inmediaciones del recinto, impulsados por consumos en locales de comida y restaurantes. Aunque los primeros nueve conciertos estuvieron dirigidos a público local, VCA observó un efecto transfronterizo: hubo cerca de un 15% más de tarjetahabientes Visa procedentes del extranjero durante las fechas analizadas, comparado con el mismo periodo del año anterior. Estados Unidos encabezó la lista de visitantes internacionales, seguido por Canadá y Reino Unido. En términos de gasto, los titulares de tarjetas estadounidenses fueron los que más gastaron, seguidos por tarjetahabientes de República Dominicana y España.