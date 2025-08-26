Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole confirman su romance

La imagen, compartida por Yamal en sus historias de Instagram y luego republicada por Nicki Nicole, los muestra abrazados en un ambiente decorado con flores, globos y una torta rodeada de pétalos de rosa.

El delantero estrella del Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron su relación con una foto publicada en redes sociales en la que se los ve abrazados durante la celebración del cumpleaños número 25 de la artista.

Las especulaciones sobre el romance habían comenzado semanas atrás, cuando Nicki Nicole acompañó al futbolista al Trofeo Joan Gamper luciendo una camiseta del Barcelona con el nombre de Yamal en la espalda.

La artista también dijo presente en la celebración del cumpleaños 18 de Yamal, uno de los talentos más prometedores de Europa.

Más tarde, ambos fueron vistos paseando juntos por las calles de Mónaco y en el aeropuerto de Barcelona, al regreso de lo que se interpretó como una escapada romántica, lo que alimentó aún más los rumores.

La postal publicada oficializó el vínculo para los 60 millones de seguidores que acumulan entre los dos.

Nacida en Rosario en el año 2000, Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel internacional.