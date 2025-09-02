Kraft Heinz se dividirá en dos compañías en 2026

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Kraft Heinz se dividirá en dos compañías, una centrada en comestibles y la otra en salsas y pastas para untar, desmantelando un gigante de productos envasados que nunca logró el crecimiento esperado cuando se formó hace una década. La división crea una empresa centrada en salsas y pastas para untar como Heinz, Philadelphia y Kraft Mac & Cheese, que tuvo ventas de alrededor de US$15.4 mil millones en 2024. El otro consistiría en alimentos procesados y marcas de comidas preparadas, incluidas Oscar Mayer y Lunchables, que tenían alrededor de US$10.4 mil millones en ventas anuales.

La escisión, que se espera que se cierre en la segunda mitad de 2026, es la última de una serie de arreglos entre las principales marcas de consumo globales que alguna vez adoptaron el modelo de conglomerado, pero que ahora están reconsiderando su estructura comercial en medio de ventas lentas, valoraciones deprimidas y aranceles, reporta Reuters. La fusión de 2015 que Berkshire Hathaway de Warren Buffett ayudó a diseñar junto con la firma brasileña de capital privado 3G Capital se creó con el objetivo de reducir costos e impulsar el crecimiento de marcas icónicas como los frijoles Heinz, Jell-O y el queso crema Philadelphia. Al mismo tiempo, Kraft estaba buscando un socio después de dividir su división de bocadillos en 2012. La unidad se convirtió en Mondelez International. La combinación no ha funcionado, ya que las acciones han perdido alrededor del 60% de su valor a alrededor de $ 33 mil millones en ese tiempo después de que los consumidores frenaron el gasto, particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19. Buffett le dijo a CNBC que estaba "decepcionado" por la división.