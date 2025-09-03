Empresas compiten por proyecto de construcción de carretera en zona cafetera de Panamá

Empresas & Management

Por Agencia EFE Un total de once empresas participaron en el acto de homologación de la licitación para la construcción, por US$27 millones, de una carretera en Boquete, la zona cafetera del occidente de Panamá donde se produce el grano especial Geisha, el más caro del mundo. Se trata del proyecto de Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta del Café y Segunda Entrada de Boquete, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Las empresas presentaron en una reunión virtual sus observaciones al pliego de cargos del proyecto, que contempla una carretera de 25,2 kilómetros de longitud, además de la rehabilitación de varias calles de la población de Boquete y la construcción de aceras, entre otros, como precisó el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El objetivo del proyecto es mejorar la conectividad de Boquete, y rehabilitar y mantener la red vial de la región, a fin de fortalecer la integración de la provincia con el resto del país y contribuir al desarrollo social, turístico y económico de la zona, dijo el MOP en una declaración pública.