Lionel Messi agranda su leyenda en el caos

Por: EFE

Lionel Messi amplió este martes su leyenda en las copas del mundo al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 gracias al que rescató a Argentina de una eliminación ante Egipto (2-2 en el minuto 83), y de paso lidera también en solitario con 8 goles la lista del actual Mundial.

Messi, quien juega su sexta copa desde que debutó con 18 años y un gol a la selección de Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006 en Alemania aventaja por 2 en la clasificación de todos los tiempos al francés Kylian Mbappé, que tiene 19.

En la clasificación de goleadores de la edición 23 del Mundial, que hoy completa su lisa de clasificados a los cuartos de final, Messi lidera con 8, uno más que los anotados por Mbappé y el noruego Erling Haaland.