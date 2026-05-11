Los Beatles tendrán su primer museo en Londres, donde dieron su último concierto

En concreto, el museo estará en el número 3 de Savile Row, que sirvió de base de la banda a finales de los pasados años sesenta, antes de que el cuarteto se separara definitivamente a principios de los setenta cuando John Lennon firmó la disolución legal del grupo.

" Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road (los estudios donde grabaron los Beatles), pero no pueden entrar , lo que provoca atascos (en la zona) y molesta mucho a los conductores, así que esta me pareció una idea fantástica", dijo Paul McCartney a la BBC.

El museo, anunciado en la web oficial del grupo, se llamará 'The Beatles en Savile Row', y será inaugurado en 2027 para que los seguidores del legendario cuarteto de Livepool puedan disfrutar de esta experiencia.

Los Beatles tendrán por primera vez un museo en Londres , que estará situado en el edificio de la calle Savile Row, en pleno centro de la ciudad, donde la banda de Liverpool grabó su último álbum -'Let it Be'- y cantó en la azotea en el que también fue su último concierto juntos.

A partir de hoy, los que quieran visitar el edificio se podrán registrar en la web de los Beatles a fin de obtener entradas.

El edificio, ubicado en la calle donde están las famosas sastrerías británicas, incluirá una recreación del estudio donde se grabó 'Let It Be', y la oportunidad de revivir el icónico concierto de los Beatles en la azotea, exactamente en el mismo lugar donde tuvo lugar.

Aunque aún quedan por conocerse los detalles, McCartney explicó que la gente podrá ver recuerdos de la banda a medida que sube por el edificio hasta llegar a la azotea, "donde puedes sentirte como un Beatle".

También habrá una tienda para que la gente pueda comprar algún recuerdo de la banda de Liverpool.

El concierto de los Beatles en la azotea tuvo lugar en enero de 1969 y fue la última vez que se vieron juntos a los "cuatro".

Michael Lindsay-Hogg, quien filmó el legendario espectáculo, recordó que algunos integrantes del grupo querían cancelarlo en el último momento, pero George Harrison se opuso.

Así, los cuatro músicos subieron a la azotea y, en un día muy frío de enero, desataron el caos cuando los fans se dieron cuenta en la calle de lo que estaba pasando.

Tocaron durante 42 minutos, con un repertorio que incluía 'Don't Let Me Down', 'I've Got A Feeling' y dos versiones de 'Get Back', antes de que las quejas de los vecinos obligaran a la policía a interrumpir el concierto.

Liverpool tiene dos museos dedicados a la banda, uno de ellos se llama 'The Beatles Story', que cuenta con una réplica del club The Cavern (donde nació el grupo), y el llamado 'Museo de los Beatles de Liverpool', que cuenta con objetos dedicados a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

La semana pasada, McCartney y Starr publicaron un sencillo a dúo titulado 'Home To Us', en el que también colaboran como coristas Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas).

Además, McCartney lanzará a finales de este mes un nuevo álbum de estudio titulado 'The Boys of Dungeon Lane', centrado íntegramente en sus recuerdos de infancia en Liverpool.