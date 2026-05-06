The Rolling Stones lanzará un nuevo álbum el 10 de julio

Por: Agencias

The Rolling Stones anunció este martes 5 de Mayo que su nuevo álbum de estudio Foreign Tongues saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que el nuevo sencillo In The Stars ya está disponible en línea.

La banda británica formada en 1962 agregó en un breve comunicado que el nuevo disco está "arraigado en el blues, el country y el rock".

Se trata de su primer trabajo de estudio desde Hackney Diamonds (2023), con el que la agrupación regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y con el que fue reconocida con un Grammy.