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Régimen de Zonas Francas en Panamá aprobó 24 empresas en primer cuatrimestre

Las actividades autorizadas en Panamá abarcan sectores como manufactura, procesamiento de productos terminados o semielaborados, servicios logísticos, alta tecnología y servicios vinculados al desarrollo inmobiliario.

  • Régimen de Zonas Francas en Panamá aprobó 24 empresas en primer cuatrimestre

    En términos de empleo, estas empresas contemplan la generación de 128 plazas directas iniciales y 83 indirectas. Foto de cortesía
2026-05-09

Por revistaeyn.com

El Régimen de Zonas Francas en Panamá mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en 2026, con la aprobación de 24 empresas y una inversión acumulada de más de US$58.5 millones durante el primer cuatrimestre del año, incluyendo las nueve licencias aprobadas en la más reciente sesión de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF).

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Durante la reunión presidida por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, y que contó con la participación del director general de Zonas Francas y secretario técnico de la Comisión, Rodrigo Jaén, las empresas aprobadas totalizaron inversiones por US$17,5 millones, con participación de capital nacional e internacional proveniente de países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, China, Alemania y Panamá, lo que reafirma el posicionamiento del país como plataforma para operaciones globales.

En términos de empleo, estas empresas contemplan la generación de 128 plazas directas iniciales y 83 indirectas, con proyecciones adicionales de crecimiento en su fase operativa.

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Las actividades autorizadas abarcan sectores como manufactura, procesamiento de productos terminados o semielaborados, servicios logísticos, alta tecnología y servicios vinculados al desarrollo inmobiliario dentro del régimen, lo que contribuye a ampliar la base productiva y fortalecer capacidades en áreas estratégicas.

Sus operaciones se darán en Panapark Free Zone, Zona Franca del Istmo, Zona Franca Albrook, Zona Franca Herinzone, Zona Franca Panexport y Zona Franca Ifza Panamá.

“Sin duda, el régimen muestra un desempeño positivo. No solo hemos iniciado el 2026 con inversiones superiores a US$50 millones, sino que también estamos generando miles de empleos directos e indirectos, al tiempo que contribuimos al dinamismo de estos polos de desarrollo y a la articulación de encadenamientos productivos”, destacó la viceministra Ábrego.

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