Régimen de Zonas Francas en Panamá aprobó 24 empresas en primer cuatrimestre

Empresas & Management

Las actividades autorizadas en Panamá abarcan sectores como manufactura, procesamiento de productos terminados o semielaborados, servicios logísticos, alta tecnología y servicios vinculados al desarrollo inmobiliario.

Por revistaeyn.com El Régimen de Zonas Francas en Panamá mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en 2026, con la aprobación de 24 empresas y una inversión acumulada de más de US$58.5 millones durante el primer cuatrimestre del año, incluyendo las nueve licencias aprobadas en la más reciente sesión de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF).

Durante la reunión presidida por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, y que contó con la participación del director general de Zonas Francas y secretario técnico de la Comisión, Rodrigo Jaén, las empresas aprobadas totalizaron inversiones por US$17,5 millones, con participación de capital nacional e internacional proveniente de países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, China, Alemania y Panamá, lo que reafirma el posicionamiento del país como plataforma para operaciones globales. En términos de empleo, estas empresas contemplan la generación de 128 plazas directas iniciales y 83 indirectas, con proyecciones adicionales de crecimiento en su fase operativa.