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¿Quiénes son los artistas más escuchados de la historia de Spotify?

Según la compañía, estas listas se han elaborado a partir de los datos acumulados durante años de escucha de cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

Por Agencia EFE Taylor Swift es la artista más escuchada de la historia de Spotify, conBad Bunny en el número dos, mientras que 'Blinding Lights', de The Weeknd, y 'Un Verano Sin Ti' de Bad Bunny, lideran los listados de canción y disco, respectivamente, según un comunicado de la compañía. Es la primera vez que Spotify reúne listas de los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados de toda su historia.

La artista que encabeza el ranking es Taylor Swift, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weekend y Ariana Grande. Completan los diez primeros Ed Sheeran, Justin BIeber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, con j Balvin en el puesto 15. En el apartado de canciones, el tema más escuchado es 'Blinding Lights', seguido por éxitos como 'Shape of You', de Ed Sheeran; 'Sweater Weather', de The Neighbourhood; 'Starboy', de The Weeknd y Daft Punk y 'As It Was', de Harry Styles. Un listado en el que no hay ningún tema en español y que cierra en el número 20 'Die With A Smile', de Lady gaga y Bruno Mars. En cuanto a álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny lidera el ranking, acompañado por títulos como ‘Starboy’ de The Weeknd, o ‘÷ (Deluxe)’, de Sheeran, evidenciando una combinación de estilos en la última década en el que marca el ritmo el pop, el reguetón y el hip-hop.