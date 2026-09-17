Snoopy llega a Starbucks con una colección especial

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La colaboración combina a personajes como Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, Linus y Lucy con elementos característicos de la temporada, como las calabazas y el Pumpkin Spice Latte.

Por revistaeyn.com Starbucks y Peanuts se unen para celebrar la llegada del otoño con una colección de edición limitada inspirada en el clásico especial de Halloween It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, que este año conmemora su 60 aniversario. La colaboración estará disponible desde el 15 de septiembre en cafeterías Starbucks participantes de distintas regiones, incluida Latinoamérica y el Caribe, y combina a personajes como Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, Linus y Lucy con elementos característicos de la temporada, como las calabazas y el Pumpkin Spice Latte.

La colección reúne 10 artículos entre vasos, tazas, accesorios y un peluche. Uno de los productos centrales es el vaso de vidrio para bebidas frías Peanuts + Starbucks Snoopy, que incorpora un adorno para pajilla de Woodstock, un sombrero color calabaza y una bufanda verde de temporada. La compra de este artículo estará limitada a dos unidades por cliente. La propuesta también incluye un vaso de acero inoxidable para bebidas frías con Lucy y Snoopy compartiendo un momento alrededor del café; un tumbler inspirado en The Great Pumpkin con ilustraciones de Snoopy y Woodstock; y un vaso de 24 onzas para bebidas frías con personajes de Peanuts y motivos otoñales. La oferta se complementa con una taza de cerámica de 14 onzas, un tumbler de acero inoxidable de 16 onzas, un peluche de Snoopy, un dije para bolso, una mini tote bag y un set de pines esmaltados.