Costa Rica: Exportaciones de bienes crecen 4% en primeros ocho meses

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Los dispositivos médicos siguen siendo el principal producto de exportación de Costa Rica con ventas por US$7.286 millones entre enero y agosto pasados, lo que equivale al 46 % del total de las exportaciones de bienes del país.

Por Agencia EFE Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los US$15.680 millones en los primeros ocho meses de 2026, lo que supone un incremento del 4 % en comparación con el mismo periodo de 2025, informó el Ministerio de Comercio Exterior. "Un crecimiento del 4 % es un desempeño favorable, particularmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial y bajo condiciones internas que también plantean retos para el sector exportador", declaró en un comunicado la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Los datos oficiales indican que las exportaciones del sector de dispositivos médicos, el principal exportador del país, crecieron un 1 %, las del sector agrícola un 6 %, las de la industria alimentaria un 8 %, las de la industria eléctrica y electrónica un 18 %, las del pecuario y pesca un 12 %, mientras que las ventas del sector del plástico decrecieron un 5 %. Los dispositivos médicos siguen siendo el principal producto de exportación de Costa Rica con ventas por US$7.286 millones entre enero y agosto pasados, lo que equivale al 46 % del total de las exportaciones de bienes del país. La piña y el banano, con exportaciones cercanas a los US$900 millones cada uno en estos primeros ocho meses de 2026, son los siguientes productos en importancia para Costa Rica.