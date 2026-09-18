Atlántida Art Challenge 2026 abre convocatoria para artistas salvadoreños

Ocio

El concurso busca fortalecer el reconocimiento de la flora salvadoreña, explorar el contraste visual como recurso narrativo y vincular la creatividad con el patrimonio natural y la identidad cultural.

Por revistaeyn.com Banco Atlántida El Salvador abrió la convocatoria para la sexta edición de su iniciativa Atlántida Art Challenge 2026, denominada “Acentos”, que este año busca que artistas salvadoreños conviertan la flora nativa y emblemática del país en protagonista de sus ilustraciones digitales. La convocatoria es gratuita y estará disponible del 9 de septiembre al 4 de octubre de 2026 para personas naturales mayores de 18 años. Los participantes deberán completar el formulario habilitado en los canales oficiales de Banco Atlántida, seleccionar una especie del listado establecido por la organización y presentar una única obra inédita, en formato horizontal y bajo las especificaciones técnicas indicadas en las bases.

El concepto de “Acentos” parte de un recurso utilizado en diseño: un elemento visual que concentra la atención dentro de una composición. En este caso, los artistas deberán utilizar el color para destacar la especie seleccionada, mientras que el entorno será representado principalmente mediante una escala de grises claros. Entre las especies contempladas figuran el maquilishuat, cortés blanco, bálsamo, ceiba, izote, conacaste y morro, árboles y plantas vinculados tanto con los ecosistemas como con la historia, identidad y memoria de El Salvador. El concurso busca fortalecer el reconocimiento de la flora salvadoreña, explorar el contraste visual como recurso narrativo y vincular la creatividad con el patrimonio natural y la identidad cultural.