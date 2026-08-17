Más de cien figuras latinas recaudan fondos en concierto por Venezuela y Colombia

La apertura de la noche estuvo a cargo del legendario conductor Don Francisco, el padre de los teletones latinoamericanos, quien recordó que “ante una tragedia tan grande, toda ayuda es bienvenida, hasta la más pequeña”.

Más de un centenar de artistas y personalidades latinas, encabezados por Marc Anthony, Chayanne, Olga Tañón, Luis Fonsi y Feid, unieron sus voces en Miami para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos que han dejado más de 6.300 muertos en Venezuela y al menos 294 en Colombia.

Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Gente de Zona, Mau y Ricky, Elena Rose, Silvestre Dangond, Lasso, San Luis, Jay Wheeler, Zhamira Zambrano y Piso 21 también participaron en 'Unidos por los Nuestros', un concierto y teletón internacional celebrado en el Kaseya Center.

Entre las sorpresas, se destacó la aparición en el escenario de Camilo y Evaluna y Yandel, cuyos nombres no estaban incluidos en el cartel y provocaron intensos gritos de la audiencia que superó las 15.000 personas.

‘Color esperanza’, uno de los himnos más emblemáticos de la música latina, fue el primer tema de la noche, a cargo de una coral de artistas jóvenes venezolanos, entre los que estaban Corina Smith, Nella, Micro TDH, Manu Manzo, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Noreh y Free Cover.

Entre los más aplaudidos estuvo Chayanne, quien tras interpretar ‘Bailando Bachata’, destacó su “profunda conexión” con Colombia y Venezuela.

Fonsi y Tañón pusieron al público de pie y en llanto al cantar ‘No me doy por vencido’, mientras que la euforia se apoderó de la audiencia cuando Gente de Zona y Marc Anthony interpretaron ‘La gozadera’.

“Si algo tenemos los latinos es que cuando le pasa algo a alguien de los nuestros, nos unimos todos”, dijo La Mujer de Fuego, al instar a donar.

“Nadie se levanta solo en la vida. En Venezuela y Colombia hay mucha gente que necesita que les demos la mano y no los dejemos solos”, subrayó Evaluna Montaner, quien interpretó su éxito ‘Por primera vez’ con su esposo Camilo.