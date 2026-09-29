Grynspan aumenta ventaja en sondeo de candidatos a la conducción de la ONU

En esta ronda de votación no vinculante, conocida como ‘straw poll’, los miembros del Consejo de Seguridad expresan su opinión de forma confidencial, por lo que no se puede saber si alguno de los votos negativos corresponde a uno de los cinco miembros permanentes del órgano -EE.UU., China, Rusia, Francia y el Reino Unido-, cuyo voto en contra dejaría a Grynspan sin opciones de liderar la ONU.

Rebeca Grynspan , secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Untacd), recibió diez apoyos, tres votos en contra y dos ‘sin opinión’, según indicó el portal especializado PassBlue , lo que supone una mejora en un punto de los votos a favor y una reducción de dos en los contrarios.

La segunda posición la volvió a ocupar la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, actual embajadora de su país ante Naciones Unidas, que recibió ocho votos a favor, seis en contra y uno ‘sin opinión’, un resultado peor al obtenido en la pasada votación.

Los mismos diez votos afirmativos cosechó el argentino Rafael Grossi, mientras que siete miembros votaron en contra.

Los dos candidatos africanos obtuvieron cinco apoyos: el ugandés Olara Otunnu recibió ocho votos en contra y dos ‘sin opinión’, mientras que el senegalés Macky Sall cosechó nueve votos en contra y uno ‘sin opinión’.

Cierran las dos candidatas ecuatorianas; María Fernanda Espinosa, con tres votos afirmativos, diez negativos y dos ‘sin opinión’, Ivonne Baki, con un voto a favor, once en contra y tres ‘sin opinión’. Es la primera vez que Baki obtiene un apoyo en las tres rondas de votación en las que ha participado.

La chilena Michelle Bachelet, que se retiró de la carrera el pasado 19 de septiembre tras recibir once votos en contra en la anterior ronda, no participó en este cuarto sondeo.

Tras esta ronda, los Estados miembros celebrarán otro tipo de votación en la que las cinco potencias del Consejo de Seguridad votarán en una papeleta de un color diferente a la de los otros diez miembros, lo que permitirá conocer a quién vetan de la carrera para suceder a António Guterres, que debe abandonar el cargo a finales de año.