Mundial 2026: gol más rápido (hasta hoy) fue en partido EEUU vs Paraguay

El autogol de Bobadilla, jugador del Sao Paulo brasileño, es además la celebración más rápida entre los cuatro partidos del Mundial jugados hasta hoy.

El primer gol en meta propia de la vigésima tercera edición del Mundial lo marcó este viernes el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla a los 7 minutos y ha puesto en ventaja de 1-0 a la selección de Estados Unidos en el estadio Los Ángeles.

Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo. Balogun se convierte así en el primer goleador del torneo con dos tantos.

Cuando el gol de Mauricio parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia.

El equipo de las Barras y las Estrellas y la Albirroja abrieron con este partido del Grupo D la acción del Mundial en territorio estadounidense, con lo que los tres países ya han dado comienzo al torneo, que tendrá 104 partidos.

Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.



