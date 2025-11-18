Ocio

Nace la Casa Centroamérica en España para conectar a través del arte, la memoria del exilio y los derechos humanos

La iniciativa tiene como propósito visibilizar la diversidad cultural y política de la diáspora en un contexto de "retroceso democrático en Centroamérica", dijo el coordinador de la Casa y periodista nicaragüense exiliado en España, José Denis Cruz.

Por Agencia EFE La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo inaugurará la Casa Centroamérica en España, un espacio digital impulsado por jóvenes de la región que buscan conectar Centroamérica y Europa a través del arte, la memoria del exilio y los derechos humanos. La iniciativa tiene como propósito visibilizar la diversidad cultural y política de la diáspora en un contexto de "retroceso democrático en Centroamérica", dijo a EFE el coordinador de la Casa y periodista nicaragüense exiliado en España, José Denis Cruz.

La Casa Centroamericana en España "surge de la urgencia de que, como diásporas, nos convirtamos en actores políticos en el país que nos acoge. En un contexto de retroceso democrático en Centroamérica, marcado por el exilio, se hace necesario tener un punto de encuentro en el que podamos repensar nuestra región con esperanza”, explicó. Cruz razonó que la escasa atención que la sociedad española presta a Centroamérica se debe a que la región "no tiene un gran peso geopolítico y es percibida como un territorio marginado, una situación agravada por su histórica fragmentación y la dificultad para generar un foco de interés unificado”. Esa visión es la que, a su juicio, la reduce a su extensión territorial y a sus tragedias: "Se habla de Centroamérica cuando hay caravanas migrantes, huracanes o crisis políticas. Desde fuera, la región se mira como una sola tragedia o como un territorio sin matices, pero no es así: somos una región con una enorme diversidad cultural, política y humana”.