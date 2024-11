Nace la primera discográfica de artistas creados con inteligencia artificial

La empresa All Music Works (AMW) se presentó como la primera discográfica de España, “y en el mundo prácticamente”, integrada por artistas digitales generados mediante inteligencia artificial (IA), con la premisa de “cambiar el paradigma” de la industria por su eficiencia creativa y de recursos.

La compañía trabaja con diferentes IA y crea, a veces, una voz ‘ad hoc’ a partir de una real, con la que entrenan a la inteligencia artificial, dentro de un proceso en el que la supervisión del equipo humano es constante.

“En el apartado legal, actualmente se debate qué se considera creatividad y si para serlo, tiene que haber una parte humana. Si yo le doy a un botón y, aleatoriamente, me genera lo que yo quiera, no es arte, pero si yo construyo las directrices, sí. Es como si fueran ‘alter egos’ nuestros, pero no ponemos nuestra cara”, argumenta Zehr.

Entre los artistas desarrollados figuran nombres como Peggaeo, Miyoo o The Good Dog, que acaban de llegar a plataformas musicales de internet como Spotify o TikTok y que abarcan géneros desde el trap al indie, pasando por el rock, el reguetón o el pop.