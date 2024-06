Sellos discográficos demandan a empresas de IA por infracción de derechos de autor

Los representantes de Suno y Udio no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las quejas de Reuters.

Las quejas dicen que los usuarios de Suno y Udio han podido recrear elementos de canciones como "My Girl" de The Temptations, "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey y "I Got You (I Feel Good)" de James Brown, y podrían generar voces que son "indistinguibles" de músicos como Michael Jackson, Bruce Springsteen y ABBA.

INDEMNIZACIÓN

Las discográficas pidieron a los tribunales que concedieran una indemnización por daños y perjuicios de hasta US$150.000 por canción que los acusados supuestamente copiaron.

Las demandas son las primeras que apuntan a la IA generadora de música luego de varios casos presentados por autores, medios de comunicación y otros sobre el presunto uso indebido de su trabajo para entrenar modelos de IA basados en texto que impulsan chatbots como ChatGPT de OpenAI. Las empresas de IA han argumentado que sus sistemas hacen un uso justo del material protegido por derechos de autor.

Suno, con sede en Cambridge, Massachusetts, y Udio, con sede en Nueva York, han recaudado millones de dólares en fondos este año para sus sistemas de inteligencia artificial, que crean música en respuesta a las indicaciones de texto de los usuarios.