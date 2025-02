Nombra a una cucaracha o roedor para olvidar a un examor y ayuda una buena causa

Por revistaeyn.com

El zoológico de San Antonio, en Estados Unidos, ha creado una actividad que promete ayudarle a terminar con su pasado amoroso y que a su vez apoye una buena causa. Ya tiene muchos años

"Cry Me a Cockroach" consiste, tras dar una donación de entre US10 y US$25, en nombrar simbólicamente una cucaracha, rata o verdura en honor a su ex o a alguien no tan especial.

"Su donación a nuestra recaudación de fondos Cry Me a Cockroach continuará ayudando al Zoológico de San Antonio en nuestra misión de asegurar un futuro para la vida silvestre", responden ante la pregunta: ¿A dónde van los fondos recaudados en la recaudación de fondos de Cry Me A Cockroach?