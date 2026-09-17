Paseo de los Girasoles nació en la pandemia y hoy es un imán turístico en Honduras

Por: EFE

El Paseo de los Girasoles de Copán Ruinas, en el oeste de Honduras, nació en 2020 en plena pandemia de covid-19 como alternativa para alimentar vacas ante la sequía y se convirtió en un atractivo ecoturístico con siembras programadas para mantener floración todo el año, servicios para visitantes y un proyecto de miel, con unas 70.000 visitas anuales.

En declaraciones a EFE, el gerente de Operaciones del Paseo de los Girasoles, Raúl Cueva, recordó que todo comenzó como una iniciativa para mejorar la producción de leche ante la sequía que sufría el país en 2020.

Hasta entonces, el fuerte de Cueva y su familia había sido el cultivo de tabaco y la producción de leche, pero al surgir las primeras floraciones de la primera parcela sembrada con girasoles, la siembra dejó de ser para las vacas y comenzó a tomar otro rumbo, el turístico.

Una hija y sobrinas de Cueva comenzaron a difundir los hermosos girasoles en redes sociales, y así comenzó a florecer el Paseo de los Girasoles, lo que además implicó abrir un restaurante, un café, una tienda de artesanías y ofrecer a los turistas caballos para recorrer el lugar, entre otros servicios.

"Somos una finca ecoturística, nuestro principal rubro es la producción de leche y el segundo en estos momentos es una atracción turística nueva, que apenas tenemos cinco años de longevidad aquí en Copán Ruinas", indicó Cueva.