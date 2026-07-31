Destinos en Guatemala y Honduras para disfrutar las vacaciones agostinas

Por revistaeyn.com
Cada agosto, miles de familias salvadoreñas aprovechan el asueto de las Fiestas Agostinas, en honor al Divino Salvador del Mundo, para descansar y viajar.
Este año, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) proyecta la llegada de aproximadamente 78,000 turistas salvadoreños a Guatemala durante esa semana, un volumen similar al registrado en el mismo periodo de 2025, confirmando que El Salvador es uno de los mercados emisores más importantes para el turismo guatemalteco.
El intercambio turístico entre ambos países ya es una tendencia, más de 1.75 millones de salvadoreños visitaron Guatemala entre enero y diciembre de 2025, el 26.7 % del total de ingresos a ese país, según el Instituto Guatemalteco de Migración. Guatemala, a su vez, fue el principal emisor de turistas a El Salvador el año pasado.
Ante esto, Autobuses Cristóbal Colón, presenta una guía de destinos en Guatemala y Honduras pensada en quienes buscan escapadas cortas, naturaleza, cultura e historia sin salir de la región.
· Ciudad de Guatemala: la capital combina oferta cultural, gastronómica y comercial en un solo destino: museos, el Centro Histórico, zonas como Cayalá y una amplia variedad de hoteles y restaurantes. Es también el punto de conexión más directo para quienes buscan combinar ciudad con excursiones cortas hacia Antigua Guatemala o Atitlán.
· Huehuetenango: a pocos kilómetros del centro de la cabecera departamental, las familias encontrarán experiencias que combinan historia, naturaleza y paisaje de altiplano. En el municipio de Chiantla, el Mirador Juan Diéguez Olaverri ofrece vistas panorámicas de los volcanes y el altiplano guatemalteco, y justo a su lado, la Laguna Magdalena complementa el recorrido con un paisaje de aguas serenas rodeadas de montaña, ideal para cerrar el día en familia.
· Petén: con una combinación de selva e historia, El Parque Nacional Tikal, declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, alberga más de 3,000 estructuras arqueológicas y es el asentamiento prehispánico más extenso de Guatemala. Recorrer sus senderos entre templos y selva, con el sonido de los monos aulladores de fondo, es una experiencia que los niños difícilmente olvidan. La Isla de
Flores, en el Lago Petén Itzá, ofrece un complemento perfecto: calles adoquinadas y casas coloridas perfectas para recorrer en familia, con paseos en lancha por el lago y paradas en playas tranquilas para nadar.
· Copán ruinas: cerca de San Pedro Sula, el parque arqueológico de Copán, Patrimonio Mundial de la Unesco, es uno de los sitios mayas más importantes de la región y un destino clásico para quienes viajan en búsqueda de historia y cultura.
· Lago de Yojoa: ubicado entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. El lago natural más grande de Honduras es punto de referencia para el ecoturismo, con cascadas cercanas, senderos y oferta gastronómica, y funciona como parada intermedia para quienes se desplazan entre ambas ciudades.
“Las Fiestas Agostinas son una de las temporadas de mayor movimiento de viajeros en la región, y en Cristóbal Colón queremos que las familias salvadoreñas tengan una forma cómoda, segura y accesible de llegar a estos destinos” señaló Josef Valdez, gerente comercial región Centroamérica para Cristóbal Colón.