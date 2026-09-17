Ventas de productos saludables crecen al doble del mercado en Centroamérica

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El mercado de productos Salud y Bienestar ya representa el 17.2 % del total del canasto de consumo masivo en la región centroamericana, de acuerdo con el estudio Health & Wellness: El Valor del Bienestar, de NielsenIQ

Por revistaeyn.com El mercado de productos de Salud y Bienestar (H&W) gana terreno en las decisiones de compra de los consumidores centroamericanos y ya crece a un ritmo que supera ampliamente al del canasto tradicional. De acuerdo con el estudio regional Health & Wellness: El Valor del Bienestar, de NielsenIQ (NIQ), las ventas de productos saludables aumentaron 5.2 % en volumen en lo que va de 2026, frente al 3 % del mercado Non-H&W. El desempeño representa una diferencia de 2.2 puntos porcentuales y confirma que la expansión del segmento no responde únicamente al efecto de la inflación, sino también a una mayor demanda por productos asociados con la salud y el bienestar.

En términos de valor, el mercado H&W avanzó 7.3 % y ya representa el 17.2 % del canasto total de consumo masivo de Centroamérica. Para NIQ, este comportamiento convierte al segmento en un componente estratégico para las empresas que buscan responder a las nuevas prioridades del consumidor. El crecimiento, sin embargo, no es uniforme entre las diferentes categorías. Las bebidas de Salud y Bienestar encabezan la expansión, con un incremento de 12.4 % en valor, favorecidas por la demanda de productos naturales, funcionales y orientados a la hidratación. El bienestar también se extiende hacia el cuidado personal y del hogar (HPC), segmento que registró un crecimiento de 7.1 % en valor. La evolución refleja un mayor interés por propuestas vinculadas con higiene, cuidado de la piel y productos con atributos dermatológicos. En contraste, los alimentos H&W muestran un comportamiento más débil. La categoría registró una caída de 1.3 % en valor y de 0.5 % en volumen, lo que plantea desafíos para las marcas en materia de innovación, formulación y composición de sus portafolios.