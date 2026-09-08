Honduras celebra 1.600 años de historia y cultura maya en Copán Ruinas

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Autoridades del Gobierno hondureño suscribieron con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, un acuerdo para la construcción del nuevo centro de visitantes en Copán, el más importante sitio arqueológico que tiene el país centroamericano.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inauguró en Copán Ruinas, uno de los asientos de la civilización maya, la jornada cultural conmemorativa a los 1.600 años de la llegada del primer rey de Copán, K’inich Yax K’uk’ Mo’. “Estoy muy emocionado de poder estar aquí cumpliendo con nuestro deber de impulsar una cultura que ha demostrado al mundo entero que tenían avances de tecnología de cultura, educación, súper avanzados”, dijo el mandatario.

Agregó que la civilización maya es parte de la identidad y la cultura de los hondureños, además de ser “una de las mejores cartas de presentación que hoy tenemos ante el mundo”. “Es la cultura maya, que hace 1.600 años comenzó aquí un camino que dejó una huella extraordinaria en el mundo maya y que aquí en Honduras es la base más importante de su cultura”, subrayó. En la ceremonia que se celebró en el Museo Arqueológico Maya, del sitio de Copán Ruinas, autoridades del Gobierno hondureño suscribieron con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, un acuerdo para la construcción del nuevo centro de visitantes en Copán, el más importante sitio arqueológico que tiene el país centroamericano, que en 1980 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco). Asfura agradeció el nuevo aporte cultural de Japón, mientras que el embajador nipón recordó los 90 años de relaciones entre su país y Honduras, y dijo que el nuevo centro de visitantes de Copán Ruinas contará con un sistema moderno que agilizará el ingreso de los turistas y será muy seguro.

Recordaron a K’inich Yax K’uk’ Mo’

La conmemoración de los 1.600 años de la llegada del primer rey de Copán, de los 16 que tuvo la dinastía de los mayas, se inició con una jornada cívica y cultural en la que, entre otros invitados, participó el antropólogo estadounidense William Fash, de la Universidad de Harvard, quien ha estudiado el mundo maya desde hace unas cinco décadas. Otros reconocidos arqueólogos nacionales y extranjeros se dieron cita en Copán Ruinas para recordar a K’inich Yax K’uk’ Mo’, cuyos restos fueron hallados en este mismo sitio y quien también fue representado por un niño hondureño. El ministro del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Andrés Ehrler, hizo una “invitación al mundo entero que venga a conocer una de las culturas que aportó más a la identidad, a la comunidad científica y a las matemáticas en toda América”.