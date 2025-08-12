Playas de Panamá ofrecen grandes ventajas para atraer el turismo de surf

Ocio

Por revistaeyn.com La geografía de Panamá ofrece excelentes escenarios para la práctica del surf segmento de turismo que, según la firma española de análisis de tendencias de mercado Statista, tendrá un valor de US$17.100 millones en 2032. De acuerdo con esa fuente se estima que entre 2025 y 2032 el turismo de surf crecerá a un ritmo del 6 % anual. Esta cifra representa un aumento considerable en comparación con los US$9.500 millones de 2022.

En el último mes Panamá fue escenario de dos competencias -en Bocas del Toro y Playa Venao- del Grand Tour de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS) que atrajeron a un total aproximado de 300 practicantes de esa disciplina quienes llegaron acompañados de entrenadores, familias y amigos. Bruno Sánchez, Presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), destacó que el país ofrece grandes condiciones para atraer más visitantes de este segmento de “mercado donde poco a poco nos vemos venido posicionando gracias a eventos como las dos fechas del ALAS que fueron una gran vitrina internacional”. “Nuestro país tiene costas en el Oceáno Pacífico y en el Mar Caribe con un oleaje excelente para la práctica del surf de manera competitiva y recreativa. Además, contamos con el Aeropuerto de Tocumen que posee una excelente conectividad a todo Latinoamérica y el Mundo, esas dos ventajas son muy importantes para entrar a competir en este segmento”, destacó Sánchez.