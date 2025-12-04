¿Qué hay detrás del color 2026: un blanco neutro?

POR EFE

Cloud Dancer, que equivale a un blanco neutro, será el color de 2026 según el sistema de colores de Pantone, que cada año presenta el tono que regirá las tendencias en la decoración, que después se trasladan a la moda.

El Instituto Pantone es el que ofrece esta referencia que califican de manera poética como un "blanco neutro elevado cuya presencia aireada actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso".

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, señala que más que un tono, "este color refleja el momento cultural, recogiendo influencias globales en el diseño, el estilo de vida y la expresión creativa".