¿Quién y cómo decide cuál es el color del año?

Por revistaeyn.com A lo largo de la historia, el color ha sido una de las herramientas más poderosas para comunicar emociones, ideas y visiones del mundo. Lo que comenzó como un fenómeno intuitivo se convirtió en un lenguaje universal gracias a un sistema que transformó para siempre a la industria creativa. ¿Sabía que...? En 1963 nació el Sistema Pantone Matching System (PMS), un estándar que permitió identificar, reproducir y comunicar miles de colores con absoluta precisión. Este avance —hoy utilizado por más de 10 millones de diseñadores, marcas y creadores— unificó el lenguaje del color a nivel global y abrió la puerta a una comunicación visual más clara e intencional.

Décadas más tarde, en 1999, el Pantone Color Institute extendió esta conversación con la creación del “Color del Año”, una selección que cada ciclo captura el estado emocional, social y cultural del momento. Para 2026, Pantone eligió Cloud Dancer (11-4201), el primer blanco reconocido en la historia del programa. Cloud Dancer simboliza claridad, renovación y apertura creativa, un punto de inicio limpio que invita a imaginar nuevas soluciones con calma, balance y propósito. En un mundo saturado de estímulos, esta elección refleja un deseo colectivo por espacios que permitan respirar, reinterpretar y crear con ligereza.