¿Quién y cómo decide cuál es el color del año?

En 1999, el Pantone Color Institute extendió la conversación con la creación del “Color del Año”, una selección que cada ciclo captura el estado emocional, social y cultural del momento.

    El vínculo entre color y creatividad está ampliamente documentado. Foto de cortesía
2025-12-14

Por revistaeyn.com

A lo largo de la historia, el color ha sido una de las herramientas más poderosas para comunicar emociones, ideas y visiones del mundo. Lo que comenzó como un fenómeno intuitivo se convirtió en un lenguaje universal gracias a un sistema que transformó para siempre a la industria creativa.

¿Sabía que...? En 1963 nació el Sistema Pantone Matching System (PMS), un estándar que permitió identificar, reproducir y comunicar miles de colores con absoluta precisión. Este avance —hoy utilizado por más de 10 millones de diseñadores, marcas y creadores— unificó el lenguaje del color a nivel global y abrió la puerta a una comunicación visual más clara e intencional.

Décadas más tarde, en 1999, el Pantone Color Institute extendió esta conversación con la creación del “Color del Año”, una selección que cada ciclo captura el estado emocional, social y cultural del momento.

Para 2026, Pantone eligió Cloud Dancer (11-4201), el primer blanco reconocido en la historia del programa. Cloud Dancer simboliza claridad, renovación y apertura creativa, un punto de inicio limpio que invita a imaginar nuevas soluciones con calma, balance y propósito.

En un mundo saturado de estímulos, esta elección refleja un deseo colectivo por espacios que permitan respirar, reinterpretar y crear con ligereza.

Las nuevas generaciones buscan espacios meditativos, conexión e introspección que los lleven a espacios mucho más serenos, volver a lo simple y la idea de menos es más toma relevancia en una actualidad hiper conectada.

El vínculo entre color y creatividad está ampliamente documentado. Diversos estudios señalan que ciertos tonos favorecen la ideación y la claridad mental, mientras que investigaciones de ScienceDirect destacan que la exposición cotidiana al color impulsa la memoria visual y la capacidad de generar nuevas ideas.

