Cómo elegir la cena navideña sin afectar su presupuesto

Por revistaeyn.com Con el objetivo de que las familias puedan sacar el máximo provecho de la oferta de productos para preparara la cena navideña y organizarse mejor, Walmart difundió una serie de sugerencias que ayudan a mantener el control del gasto y garantizar una velada bien resuelta. La primera clave es adelantarse: definir el menú con una o dos semanas de antelación permite comparar precios, aprovechar promociones y evitar compras impulsivas de última hora. También es útil estimar con claridad cuántos invitados asistirán, ya que esto evita llenar el carrito más de la cuenta o terminar con alimentos que no se consumirán.

Otro paso fundamental es fijar un límite de gasto y diseñar la cena a partir de él. Esta práctica ayuda a priorizar ingredientes, elegir opciones más accesibles y evitar tensiones posteriores. A esto se suma la recomendación de optar por un menú equilibrado, con una proteína central —como pavo, lomo, pierna de cerdo o pollo— acompañada de dos o tres guarniciones y un postre sencillo que no requiera demasiado tiempo. Para quienes buscan minimizar el trabajo, las cenas listas para servir representan un aliado: permiten ahorrar horas en la cocina y, en muchos casos, resultan más económicas al considerar todos los insumos y el tiempo invertido en prepararlas.