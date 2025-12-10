Conozca algunas zonas de Costa Rica para disfrutar de paseos en la naturaleza

Ocio

Hoteles ubicados en zonas de alto valor ecológico están destacando sus ofertas de actividades, que permiten a los visitantes maximizar su tiempo de descanso y sumergirse en la biodiversidad de Costa Rica.

Por revistaeyn.com Con la llegada de diciembre y el cierre de ciclo que acompaña al fin de año, muchos turistas en Costa Rica buscan desconectar sin viajar largas distancias. Esa tendencia ha puesto en vitrina a varias zonas del país que combinan accesibilidad, paisajes únicos y una oferta creciente de actividades para disfrutar en pocas horas o durante un día completo. Los hoteles ubicados en enclaves naturales de Costa Rica están aprovechando este interés renovado por el turismo interno, destacando propuestas que permiten descansar, aprender y explorar sin comprometer demasiado tiempo. La apuesta, además, promueve el dinamismo económico de pequeñas comunidades.

Una de las paradas más recomendadas es Bajos del Toro, en Sarchí, un rincón de clima fresco y bosques cargados de niebla que guarda impresionantes cascadas, entre ellas la célebre Catarata del Toro. Paola Bolaños, gerente de ventas de El Silencio Lodge & Spa, asegura que estos paseos de corta duración “impulsan de manera directa a emprendedores locales y permiten reconectar con la cultura costarricense”. El alojamiento, ubicado a tan solo hora y media de la capital, organiza caminatas hacia tres cataratas propias, rutas en bicicleta de montaña, avistamiento de aves, actividades culturales como pintar carretas y experiencias de aventura como rafting. Otro destino que ha ganado protagonismo es Sarapiquí, ahora consolidado como un centro de biodiversidad y adrenalina a solo 90 minutos de San José. Lisbeth Corrales, propietaria del hotel Ara Ambigua, afirma que la zona “se ha convertido en la capital de la aventura”, con opciones que van desde recorridos en bote y cuadraciclos hasta tours de piña y cacao. Además, los visitantes pueden explorar lugares emblemáticos como La Tirimbina o la Estación Biológica La Selva.