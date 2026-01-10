Restablezca sus hábitos alimenticios para el nuevo año

Por revistaeyn.com

Un nuevo año ofrece nuevos comienzos y una oportunidad para restablecer sus hábitos alimenticios después de las fiestas. Andrea Delgado, dietista en Mayo Clinic, afirma que lo mejor es eliminar lo que no necesita, incluidas las sobras de las comidas festivas.

Si su frigorífico todavía conserva sobras poco saludables de las fiestas al empezar el nuevo año, no pasa nada por deshacerse de ellas. Tírelas o consúmalas poco a poco y en porciones más pequeñas, aconseja Delgado.

"Usted debe volver lentamente a sus hábitos más saludables o establecer otros nuevos. Empiece a introducir frutas y verduras en la mayoría de las comidas", explica Delgado.

Y preste atención al tamaño de las porciones. "No es necesario que siga una dieta estricta. Tampoco es necesario que elimine por completo los caprichos. En su lugar, fíjese en el tamaño de las porciones y en la frecuencia con que consume esos alimentos", agrega.

Opte por proteínas magras, cereales integrales y productos frescos en su alimentación, permitiéndose de vez en cuando un capricho.