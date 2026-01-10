Restablezca sus hábitos alimenticios para el nuevo año

Por revistaeyn.com
Un nuevo año ofrece nuevos comienzos y una oportunidad para restablecer sus hábitos alimenticios después de las fiestas. Andrea Delgado, dietista en Mayo Clinic, afirma que lo mejor es eliminar lo que no necesita, incluidas las sobras de las comidas festivas.
Si su frigorífico todavía conserva sobras poco saludables de las fiestas al empezar el nuevo año, no pasa nada por deshacerse de ellas. Tírelas o consúmalas poco a poco y en porciones más pequeñas, aconseja Delgado.
"Usted debe volver lentamente a sus hábitos más saludables o establecer otros nuevos. Empiece a introducir frutas y verduras en la mayoría de las comidas", explica Delgado.
Y preste atención al tamaño de las porciones. "No es necesario que siga una dieta estricta. Tampoco es necesario que elimine por completo los caprichos. En su lugar, fíjese en el tamaño de las porciones y en la frecuencia con que consume esos alimentos", agrega.
Opte por proteínas magras, cereales integrales y productos frescos en su alimentación, permitiéndose de vez en cuando un capricho.
"En nutrición no hay el 'todo o nada', todavía podemos disfrutar de esos caprichos agradables, de esos buenos postres, de esas bebidas sabrosas. Todo depende de la cantidad y de la frecuencia con que los tomemos", dice Delgado.
RESTABLEZCA SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS CON EL CONTROL DE LAS PORCIONES
Simplifique el control de las porciones dividiendo su plato en tres secciones. Esto puede ayudarle a tomar decisiones alimentarias más saludables y a gestionar sus raciones de manera más eficaz.
· Mitad del plato: frutas y verduras sin almidón.
· Un cuarto del plato: cereales integrales.
· Un cuarto del plato: alimentos ricos en proteínas, como legumbres, pescado o carnes magras.