Spotify Wrapped 2025: paso a paso

Por revistaeyn.com
Ya se termina el año y llegan los famosos resúmenes de las redes sociales. Spotify ya lanzó su Wrapped 2025 y así es como puede conocerlo.
Para Spotify, Wrapped representa una poderosa herramienta de fidelización y posicionamiento de marca: convierte datos privados del usuario en contenido público, social y viralizable — reforzando tanto la relevancia de la plataforma como la conexión emocional con la música que consumimos.
¿Cómo conocer mi Wrapped 2025?
1. Lo más importante es acceder a la app Spotify y contar con la versión más reciente.
2.Al abrir la app automáticamente aparecerá un banner destacado en la pantalla de inicio que dice “Tu Wrapped 2025”, basta con dar clic e inicia el recorrido. Esta vez basta con delizar la pantalla.
3. Si ignoraste el banner, también puede encontrarlo desde la barra de búsqueda escribiendo “2025 Wrapped” o navegando a “Wrapped” en la parte superior, junto a Música, Podcasts, Audiolibros.
4. Al deslizar te dirá lo más escuchado, calcula tu edad según tu música escuchada y... puede compartir cada mensaje que va mostrando Spotify en otras redes.
Lo nuevo en Wrapped 2025:
-Top Álbumes: por primera vez tendrás un resumen de los álbumes a los que regresaste varias veces.
-Top Audiolibros & Géneros de Audiolibros: si usaste la sección de audiolibros, Wrapped 2025 mostrará cuál fue tu género y cuál obra escuchaste más.
-“Listening Age”: una historia que compara tus gustos musicales con los de otros en tu rango de edad, según los años de lanzamiento de las canciones que escuchaste.
-Top Artist Sprint: un resumen visual de cómo cambió tu top 5 de artistas a lo largo del año.
-Listening Archive: gracias a IA, tendrás reportes personalizados de tus días de escucha más intensos — con artistas, podcasts o audiolibros que marcaron esos momentos.
-Wrapped Party: una novedad social: puedes compartir tu Wrapped con amigos dentro de Spotify, y revivir juntos tus playlists destacados del año.
LOS MÁS ESCUCHADOS EN SPOTIFY DURANTE 2025
Después de darle un descanso momentáneo a la corona, el puertorriqueño Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify a nivel global, según desveló este miércoles la plataforma sueca con los datos de 2025.
Además, la balada 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars, fue la canción de mayor éxito en todo el planeta.
Detrás del puertorriqueño, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Swift, que también lanzó disco este año, 'The Life Of A Showgirl'. Cierra el podio el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.
Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'APT.' de ROSÉ y Bruno Mars; 'Ordinary', de Alex Warren y, en quinta plaza, el tema que da título al último disco de Bad Bunny.
Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix 'KPop Demon Hunters' y para 'Hit Me Hard And Soft', de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior.