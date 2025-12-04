Spotify Wrapped 2025: paso a paso

Ocio

Cada año Spotify Wrapped ofrece a los usuarios un informe personalizado de su actividad auditiva: canciones, artistas, géneros, podcasts y audiolibros que más escuchaste durante el año. Para 2025, el servicio amplía su propuesta: no solo resume lo que escuchaste, sino que busca transformar esos datos en historias.

Por revistaeyn.com Ya se termina el año y llegan los famosos resúmenes de las redes sociales. Spotify ya lanzó su Wrapped 2025 y así es como puede conocerlo. Para Spotify, Wrapped representa una poderosa herramienta de fidelización y posicionamiento de marca: convierte datos privados del usuario en contenido público, social y viralizable — reforzando tanto la relevancia de la plataforma como la conexión emocional con la música que consumimos. ¿Cómo conocer mi Wrapped 2025? 1. Lo más importante es acceder a la app Spotify y contar con la versión más reciente.

2.Al abrir la app automáticamente aparecerá un banner destacado en la pantalla de inicio que dice “Tu Wrapped 2025”, basta con dar clic e inicia el recorrido. Esta vez basta con delizar la pantalla. 3. Si ignoraste el banner, también puede encontrarlo desde la barra de búsqueda escribiendo “2025 Wrapped” o navegando a “Wrapped” en la parte superior, junto a Música, Podcasts, Audiolibros. 4. Al deslizar te dirá lo más escuchado, calcula tu edad según tu música escuchada y... puede compartir cada mensaje que va mostrando Spotify en otras redes. Lo nuevo en Wrapped 2025: -Top Álbumes: por primera vez tendrás un resumen de los álbumes a los que regresaste varias veces. -Top Audiolibros & Géneros de Audiolibros: si usaste la sección de audiolibros, Wrapped 2025 mostrará cuál fue tu género y cuál obra escuchaste más. -“Listening Age”: una historia que compara tus gustos musicales con los de otros en tu rango de edad, según los años de lanzamiento de las canciones que escuchaste.

-Top Artist Sprint: un resumen visual de cómo cambió tu top 5 de artistas a lo largo del año. -Listening Archive: gracias a IA, tendrás reportes personalizados de tus días de escucha más intensos — con artistas, podcasts o audiolibros que marcaron esos momentos. -Wrapped Party: una novedad social: puedes compartir tu Wrapped con amigos dentro de Spotify, y revivir juntos tus playlists destacados del año.

