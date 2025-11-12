Especiales EyN: Transformación Digital 2025

¿De qué trata nuestro Especial de Transformación Digital 2025?

El nuevo Especial E&N, a cargo de nuestra editora de innovación, Claudia Contreras, plantea que las empresas centroamericanas se encuentran en un momento decisivo para aprovechar la IA como motor de cambio competitivo.

No se trata solo de adoptar tecnología, sino de redefinir procesos, talento y negocios alrededor de datos y agentes inteligentes. El riesgo: quedarse rezagado.

La oportunidad: crear una ventaja diferencial si se aceleran los movimientos adecuados.