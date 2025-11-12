Transformacion Digital

Especiales EyN: Transformación Digital 2025

El especial parte de la idea de que la Inteligencia Artificial (IA) está en un momento clave para las empresas de Centroamérica. Escuche un resumen en nuestro canal de Spotify.

2025-11-12

¿De qué trata nuestro Especial de Transformación Digital 2025?

El nuevo Especial E&N, a cargo de nuestra editora de innovación, Claudia Contreras, plantea que las empresas centroamericanas se encuentran en un momento decisivo para aprovechar la IA como motor de cambio competitivo.

No se trata solo de adoptar tecnología, sino de redefinir procesos, talento y negocios alrededor de datos y agentes inteligentes. El riesgo: quedarse rezagado.

La oportunidad: crear una ventaja diferencial si se aceleran los movimientos adecuados.

¡Lo invitamos a escuchar el resumen y a descargar nuestra más reciente revista!

Claudia Contreras
Claudia Contreras
Editora de Innovación

Tengo 20 años de experiencia como periodista de negocios y tecnología, y un MBA en mercados emergentes y comercio exterior por la Universidad de Barcelona. Mi misión es crear contenidos de calidad que informen, inspiren y conecten a los lectores con las tendencias, los desafíos y las oportunidades de la economía digital, el fintech y la inteligencia artificial. Me apasiona la innovación, la creatividad, la empatía y el aprendizaje constante.

