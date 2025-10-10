Tres canciones en español están entre las mejores del siglo XXI, según Revista Rolling Stone

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny figura en el undécimo puesto con 'Safaera' (2020), junto a sus compatriotas Ñengo Flow y Jowell & Randy, un tema con el que se consolidó "como el máximo innovador de la música latina", describió la revista.

Los éxitos 'Safaera', de Bad Bunny; 'Gasolina', de Daddy Yankee (DY), y 'Despacito', de Luis Fonsi, alcanzaron un lugar entre las 250 mejores canciones del siglo XXI que clasifica la revista Rolling Stone.

"Aquí, con un blunt en la mano, Bad Bunny da la bienvenida a una nueva generación musical hambrienta de fiesta con una hazaña artística que recorre décadas de referencias", añadió.

La publicación describe al clásico 'Gasolina' (2004) de Daddy Yankee, ubicado en el puesto número 14, como una "tormenta de reguetón" que revolucionó la música urbana con una producción histórica de Luny Tunes y una línea vocal "rápida y furiosa".

"Como muchos himnos clásicos surgidos del underground, 'Gasolina' trataba de ser joven y de bailar hasta que el cuerpo no pudiera más", señaló la revista sobre una de las canciones más bailadas en todas las fiestas hasta el día de hoy, que "dos décadas después, sigue saltando de los altavoces como una bestia sobrecafeinada".

El tema fue el punto de inflexión que llevó al reguetón desde las calles de Puerto Rico hasta los principales escenarios del mundo, convirtiéndose en la primera canción del género nominada al Latin Grammy a Grabación del Año y, en 2023, en una de las pocas canciones en español incorporadas a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su relevancia cultural e histórica.

"Comparado con el éxito descomunal de 'Despacito' (2017), la explosión de la música latina de finales de los noventa parece un espejismo pasajero", describió Rolling Stone sobre el éxito de Luis Fonsi y su compatriota DY, así como el remix "de alto perfil" junto al canadiense Justin Bieber.