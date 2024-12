Todo lo que hay que saber del Spotify Wrapped 2024

El informe de Spotify también cuenta con una ranking dedicado a los pódcast. El más seguido ha sido un año más 'The Joe Rogan Experience', seguido por 'Call Her Daddy', 'Huberman Lab' 'This Past Weekend with Theo Von', 'The Diary Of A CEO with Steven Bartlett', 'Serial Killers', 'Relatos de la Noche', 'Crime Junkie', 'Café Com Deus Pai' y el podcast de la psicóloga española Marian Rojas Estapé.