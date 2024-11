50 Best Restaurants: Maito, Sublime, Sikwa, Mercado 24 y Cantina del Tigre, destacan entre los mejores de Latinoamérica

Este año, Buenos Aires mantiene su posición destacada en el panorama gastronómico con ocho restaurantes en la lista 1-50, la misma cantidad que en 2023, seguida de cerca por Lima y São Paulo con siete restaurantes cada una. La ciudad más poblada de Brasil, São Paulo, aumenta su número de restaurantes clasificados en comparación con el año pasado, con Tuju (No.16) regresando por primera vez desde 2021, cuando entró a la lista 51-100, y el debut de Kotori (No.50) en la lista 1-50. En Lima, Maido (No.2) obtiene el título de The Best Restaurant in Peru, mientras que, en Bogotá, El Chato (No.3) es reconocido como The Best Restaurant in Colombia.

Otros triunfos destacados incluyen a Boragó (No.5) en Santiago, reconocido como The Best Restaurant in Chile; Lasai (No.7) en Río de Janeiro, premiado como The Best Restaurant in Brazil; y Quintonil (No.9) en Ciudad de México, galardonado como The Best Restaurant in Mexico. Además, Nuema (No.11) en Quito, Maito (No.14) en Ciudad de Panamá, Sikwa (No.25) en San José y Gustu (No.38) en La Paz fueron reconocidos respectivamente como The Best Restaurant in Ecuador, The Best Restaurant in Panama, The Best Restaurant in Costa Rica y The Best Restaurant in Bolivia.

El Latin America's Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao, es otorgado a Camila Fiol, la mente maestra detrás de la confitería Fiol Dulcería en Santiago.

Durante la velada de premiación, también se reconoció a los ganadores de premios especiales que se anunciaron previamente, incluyendo a Marsia Taha Mohamed como Latin America's Best Female Chef; Tuju (No.16) en São Paulo, ganador del Gin Mare Art of Hospitality Award; y Clara, en Quito, galardonado con el American Express One To Watch Award.