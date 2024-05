Tras varias idas y venidas, el Barça rompe con Xavi

La tranquilidad apenas duró tres semanas. A mediados de mayo, en unas declaraciones a RAC-1 el técnico señaló las dificultades financieras del club que impedían reforzar al equipo, al contrario de lo que sucedía en otros clubes de la élite europea, como el Real Madrid.

"Pienso que el culé debe entender que la situación es muy difícil. Sobre todo, a nivel económico", declaró Xavi en la víspera del partido contra el Almería en Liga.

Un día después, Laporta no participó en la expedición blaugrana a la ciudad andaluza y medios como RAC-1 o AS afirmaron que las declaraciones de Xavi no habían sentado bien y que sería despedido.

"Me llegan informaciones pero no me interesan. Me transmiten calma y confianza (en el club). Para mí no ha cambiado absolutamente nada. Nos sentaremos con el presidente. Y si tenemos que hablar de alguna cosa lo haremos pero en principio está todo como hace tres semanas", dijo Xavi un día después de estos rumores.

Una semana después, con un comunicado el club puso fin a una relación plagada de altibajos en los últimos meses.

"Cuando un club despide a su entrenador, algo no está bien, pero no conozco las razones de lo que ha pasado, así que no puedo dar mi opinión", valoró desde Inglaterra el exentrenador del Barça Pep Guardiola.

Como técnico del Barça, Xavi, de 44 años, conquistó la Liga la temporada pasada, así como la Supercopa de España. Como jugador, en contraste, es uno de los más laureados de la historia, con 25 títulos, entre ellos cuatro Champions League.