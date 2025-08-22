Empresas & Management

Aumenta el precio de la suscripción mensual de Apple TV+

Por revistaeyn.com Apple subirá el precio del servicio de streaming Apple TV+ en US$3, tras una medida similar de Peacock, de NBCUniversal, propiedad de Comcast. El servicio de transmisión sin publicidad ahora costará US$12.99 por mes, frente a los US$9.99 anteriores, para nuevos suscriptores en los Estados Unidos y mercados internacionales seleccionados, dijo Apple en un comunicado.

El precio de la suscripción anual se mantiene sin cambios, al igual que el precio de Apple One, que incluye Apple TV+ con servicios como iCloud y Apple Music, entre otros. Apple TV+ es conocida por el thriller psicológico 'Severance', que obtuvo 27 nominaciones a los premios Emmy este año, y programas originales populares como 'Ted Lasso' y 'The Morning Show', reporta Reuters. Sin embargo, la red de streaming se ha quedado atrás de sus rivales Netflix, Disney+ y Prime Video de Amazon.com en términos de suscriptores. El fabricante de iPhone no desglosa los suscriptores de Apple TV+, pero se estima que alcanzó los 40,4 millones a fines de 2024, según cinco analistas encuestados por Visible Alpha.