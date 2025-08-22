Aumenta el precio de la suscripción mensual de Apple TV+

Por revistaeyn.com
Apple subirá el precio del servicio de streaming Apple TV+ en US$3, tras una medida similar de Peacock, de NBCUniversal, propiedad de Comcast.
El servicio de transmisión sin publicidad ahora costará US$12.99 por mes, frente a los US$9.99 anteriores, para nuevos suscriptores en los Estados Unidos y mercados internacionales seleccionados, dijo Apple en un comunicado.
El precio de la suscripción anual se mantiene sin cambios, al igual que el precio de Apple One, que incluye Apple TV+ con servicios como iCloud y Apple Music, entre otros.
Apple TV+ es conocida por el thriller psicológico 'Severance', que obtuvo 27 nominaciones a los premios Emmy este año, y programas originales populares como 'Ted Lasso' y 'The Morning Show', reporta Reuters.
Sin embargo, la red de streaming se ha quedado atrás de sus rivales Netflix, Disney+ y Prime Video de Amazon.com en términos de suscriptores.
El fabricante de iPhone no desglosa los suscriptores de Apple TV+, pero se estima que alcanzó los 40,4 millones a fines de 2024, según cinco analistas encuestados por Visible Alpha.
En comparación, Netflix tenía más de 300 millones de membresías pagas a fines del año pasado.
Apple había aumentado por última vez el precio de suscripción de Apple TV+ en US$3 en octubre de 2023.
Peacock aumentó los precios de sus planes con publicidad y planes premium plus en US$3 en julio.
Apple está perdiendo más de US$1 mil millones al año en Apple TV +, informó The Information en marzo. Ha gastado más de US$5 mil millones al año en contenido desde el lanzamiento de Apple TV + en 2019, pero lo recortó en alrededor de US$500 millones el año pasado.