Aumenta el precio de la suscripción mensual de Apple TV+

El servicio de transmisión sin publicidad ahora costará US$12.99 por mes, frente a los US$9.99 anteriores, para nuevos suscriptores en los Estados Unidos y mercados internacionales seleccionados, dijo Apple en un comunicado.

    Apple había aumentado por última vez el precio de suscripción de Apple TV+ en US$3 en octubre de 2023. Foto de iStock
2025-08-22

Por revistaeyn.com

Apple subirá el precio del servicio de streaming Apple TV+ en US$3, tras una medida similar de Peacock, de NBCUniversal, propiedad de Comcast.

El precio de la suscripción anual se mantiene sin cambios, al igual que el precio de Apple One, que incluye Apple TV+ con servicios como iCloud y Apple Music, entre otros.

Apple TV+ es conocida por el thriller psicológico 'Severance', que obtuvo 27 nominaciones a los premios Emmy este año, y programas originales populares como 'Ted Lasso' y 'The Morning Show', reporta Reuters.

Sin embargo, la red de streaming se ha quedado atrás de sus rivales Netflix, Disney+ y Prime Video de Amazon.com en términos de suscriptores.

El fabricante de iPhone no desglosa los suscriptores de Apple TV+, pero se estima que alcanzó los 40,4 millones a fines de 2024, según cinco analistas encuestados por Visible Alpha.

En comparación, Netflix tenía más de 300 millones de membresías pagas a fines del año pasado.

Apple había aumentado por última vez el precio de suscripción de Apple TV+ en US$3 en octubre de 2023.

Peacock aumentó los precios de sus planes con publicidad y planes premium plus en US$3 en julio.

Apple está perdiendo más de US$1 mil millones al año en Apple TV +, informó The Information en marzo. Ha gastado más de US$5 mil millones al año en contenido desde el lanzamiento de Apple TV + en 2019, pero lo recortó en alrededor de US$500 millones el año pasado.

