Maersk abre un nuevo centro logístico en Panamá con inversión de US$20 millones

Por Agencia EFE La multinacional danesa Maersk abrió en Panamá con una inversión de US$20 millones un centro de distribución centralizado para empresas que operan en Latinoamérica, Norteamérica y Asia, informó el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) panameño. La nueva instalación, situada en la zona económica especial de Panamá Pacífico, ubicada en las afueras de la capital panameña, cuenta con más de 20.000 metros cuadrados y permitirá a las empresas consolidar inventarios, optimizar la distribución y reducir los tiempos de llegada al mercado, de acuerdo con la información oficial.

Este nuevo centro logístico de Maersk generará 50 empleos directos, que se sumarán a los cerca de 700 trabajadores con los que ya cuenta en Panamá, afirmó el MICI en un comunicado. "La compañía mantiene además una relación estratégica con el Ministerio de Comercio e Industrias a través del Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), siendo la primera empresa en obtener una licencia bajo este esquema. Su trayectoria como pionera refleja la apuesta sostenida al marco legal y a la propuesta de valor que Panamá ofrece como 'hub' logístico y de negocios en la región", señaló la misiva oficial. El director ejecutivo para Centroamérica, Andina y el Caribe de Maersk, Efraín Osorio, "aseguró que Panamá representa la plataforma ideal para apoyar la transformación de las cadenas de suministro en la región", y "reafirmó que la compañía actúa como un motor clave en esa transformación, posicionándose como aliado estratégico para agregar valor y generar eficiencia en los procesos logísticos". Por su parte, la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, destacó que "el nuevo centro de Maersk representa el tipo de desarrollo que Panamá busca: generación de empleo, transferencia de conocimiento y posicionamiento estratégico".