Adolescentes y redes sociales: ¿prohibir, regular o acompañar?

Tecnología & Cultura Digital

Reino Unido se prepara para restringir el acceso de menores de 16 años a las principales plataformas digitales y España debate una medida similar. El avance de estas políticas refleja una creciente preocupación por la salud mental, la exposición a contenidos nocivos y la adicción digital. Sin embargo, especialistas, UNICEF y organizaciones de derechos humanos coinciden en que las prohibiciones, por sí solas, difícilmente resolverán un problema mucho más complejo.

Por: Revistaeyn.com Durante años, el debate sobre redes sociales y adolescencia estuvo dominado por una idea: la tecnología era inevitable y los jóvenes debían aprender a convivir con ella. Esa premisa está cambiando. Cada vez más gobiernos consideran que las plataformas digitales representan riesgos suficientemente importantes como para justificar intervenciones estatales. Australia abrió el camino con una de las regulaciones más estrictas del mundo. Reino Unido se encamina ahora hacia restricciones similares y España debate elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales. La tendencia refleja una preocupación compartida: el aumento de problemas asociados al uso intensivo de plataformas digitales, desde ansiedad y trastornos de autoestima hasta exposición a contenidos violentos, acoso en línea y mecanismos diseñados para maximizar el tiempo de permanencia. La pregunta ya no es si las redes sociales tienen efectos negativos sobre algunos adolescentes. La discusión actual gira en torno a qué herramientas son realmente eficaces para reducir esos riesgos.

El consenso emergente: regular sí, pero no alcanza

Los investigadores que trabajan sobre desarrollo infantil y comportamiento digital observan con buenos ojos el avance de la regulación, aunque advierten que las restricciones por edad no constituyen una solución completa. Rosario del Rey, catedrática de Psicología de la Universidad de Sevilla, sostiene que la regulación es necesaria porque las propias plataformas incentivan dinámicas de comportamiento que muchas veces resultan poco saludables para los menores. Sin embargo, considera que todavía queda mucho camino por recorrer en la transformación de los diseños y algoritmos que estructuran la experiencia digital. En la misma línea, el investigador Joaquín Mora plantea que el debate no debería limitarse a fijar una edad de corte. Propone, en cambio, sistemas de acompañamiento progresivo que adapten contenidos, funciones y niveles de exposición a las distintas etapas del desarrollo infantil. La idea detrás de este enfoque es sencilla: un niño de 10 años, un adolescente de 13 y uno de 16 no enfrentan los mismos riesgos ni poseen las mismas capacidades para interpretar lo que ocurre en el entorno digital.

Lo que dicen los organismos internacionales

La posición de UNICEF introduce un matiz importante en la discusión global. El organismo reconoce la necesidad de proteger a niños y adolescentes de los daños asociados a las plataformas digitales, pero advierte que las prohibiciones generales pueden generar efectos no deseados. Entre ellos, empujar a los menores hacia espacios menos supervisados, dificultar el acceso a recursos educativos y limitar oportunidades de participación, aprendizaje y socialización que hoy también ocurren en entornos digitales. Para UNICEF, la prioridad debería centrarse en construir ecosistemas digitales seguros por diseño. Esto implica exigir mayores responsabilidades a las empresas tecnológicas, reforzar mecanismos de verificación de edad, aumentar la transparencia de los algoritmos y ofrecer herramientas de protección adaptadas a cada etapa evolutiva. La organización sostiene que el objetivo no debe ser simplemente expulsar a los menores de internet, sino garantizar que puedan navegar de forma segura.

Los jóvenes también quieren ser escuchados

Una de las críticas más frecuentes a las prohibiciones es que suelen diseñarse sin consultar a quienes serán directamente afectados. Amnesty International recogió recientemente opiniones de adolescentes y jóvenes de distintos países sobre las propuestas de veto a las redes sociales. Aunque muchos reconocen los efectos negativos asociados al uso excesivo de plataformas digitales, también expresan preocupación por soluciones que consideran simplistas. Los participantes destacan que las redes sociales cumplen funciones que van mucho más allá del entretenimiento. Son espacios donde construyen identidad, mantienen vínculos, encuentran apoyo emocional, participan en debates públicos y acceden a información que muchas veces no encuentran en otros ámbitos. Desde esta perspectiva, el problema no sería la existencia de las redes sociales sino las condiciones bajo las cuales operan. La discusión, por tanto, se desplaza desde la conducta de los usuarios hacia la responsabilidad de las plataformas.

El papel de las familias: menos vigilancia, más conversación

Uno de los hallazgos más consistentes de la investigación académica es que la protección más efectiva no suele venir de la prohibición absoluta. Los estudios muestran que los adolescentes gestionan mejor los riesgos digitales cuando mantienen canales de comunicación abiertos con adultos de confianza. La diferencia es relevante. Cuando el menor percibe que cualquier incidente derivará automáticamente en la retirada del teléfono o del acceso a internet, tiende a ocultar problemas. En cambio, cuando existe un entorno de diálogo, resulta más probable que informe situaciones de acoso, exposición a contenidos perturbadores o contactos sospechosos. Los expertos subrayan que la supervisión sigue siendo importante, pero pierde eficacia cuando sustituye a la conversación.

¿Estamos ante un cambio de paradigma?