Anthropic lanza función que permite a su IA controlar una PC

POR EFE

La tecnológica Anthropic anunció una nueva capacidad para su modelo de inteligencia artificial (IA), Claude, que permite al sistema interactuar directamente con la interfaz del ordenador del usuario para completar tareas complejas.

Esta funcionalidad, denominada Computer Use (Uso de la computadora), se integra en las versiones Claude Cowork y Claude Code.

Según explicó la compañía en un comunicado publicado en las últimas horas, cuando la IA no dispone de un conector específico para una aplicación (como Slack o Google Calendar), ahora es capaz de "observar" la pantalla, mover el cursor, hacer clic en botones y escribir texto para navegar de forma autónoma.

"Puede abrir archivos, utilizar el navegador y ejecutar herramientas de desarrollo de forma automática, sin necesidad de configuración previa", anotó la empresa en el anuncio.