Anthropic contra gobierno de Trump por designarla como riesgo nacional

POR EFE

La tecnológica Anthropic demandó este lunes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por designarla como riesgo nacional en la cadena de suministro después de que esta se negara a ceder su inteligencia artificial (IA) al Departamento de Guerra para cualquier uso legal.

En la querella, interpuesta en un tribunal federal de California, la compañía afirmó que Anthropic se fundó sobre la convicción de que los servicios de IA deben usarse para maximizar "los resultados positivos para la humanidad" y ser "seguros y responsables".

"Anthropic presenta esta demanda porque el Gobierno federal ha tomado represalias contra la empresa por expresar ese principio", apuntó la tecnológica, creadora del asistente de IA Claude.

El pulso entre Anthropic y el Pentágono, que se saldó la semana pasada con un veto a las contrataciones de la empresa a nivel federal, se centró en las condiciones que la firma de IA ponía para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas.