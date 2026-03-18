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Proponen ley para limitar uso de la IA para las fuerzas armadas de EEUU

La propuesta indica que la IA no pueda ser usada por el Pentágono para decidir de forma autónoma para definir el objetivo de un ataque o para realizar vigilancia masiva sobre ciudadanos estadounidenses.

Por Agencia EFE Una senadora demócrata presentó una iniciativa de ley que busca establecer límites del uso de la inteligencia artificial por parte del Departamento de Guerra. La propuesta propone que la IA no pueda ser usada por el Pentágono para decidir de forma autónoma para definir el objetivo de un ataque o para realizar vigilancia masiva sobre ciudadanos estadounidenses.

El proyecto fue presentado por Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, que forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado. Slotkin criticó como "deficiente" el sistema político para supervisar el uso de la IA cuando son "cuestiones de fuerza letal", según sus declaraciones a la cadena NBC News. El marco legal propuesto también pretende que el uso de armas de mediano y largo alcance no puedan ser ejecutados por medio de plataformas de inteligencia artificial.