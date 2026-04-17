Astronauta: Inodoro de Artemis II 'fue maravilloso', pero falló la ventilación

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El retrete de la cápsula Orión donde viajaban los astronautas fue uno de los protagonistas inesperados de Artemis II, que comenzó a fallar poco después del lanzamiento, pese a tratarse de una inversión de US$23 millones.

Por Agencia EFE El comandante de la misión Artemis II a la Luna, el astronauta de la NASA Reid Wiseman, afirmó que el inodoro que emplearon durante la expedición espacial "fue maravilloso" pese a los problemas que ocasionó, que dijo que estuvieron asociados al sistema de ventilación. "Solo quiero decir, de forma 100% directa: fue un inodoro maravilloso. El inodoro funcionó genial. Donde tuvimos un problema -y fue un problema real, sin duda- fue en nuestra línea de ventilación primaria", dijo Wiseman en una rueda de prensa desde las instalaciones de la NASA en Houston (Texas).

"El inodoro descargaba perfectamente, pero cuando el líquido salía por la parte inferior, se quedaba atascado en nuestra línea de ventilación", agregó el comandante de la misión de cuatro tripulantes, que regresó el pasado viernes a la Tierra después de orbitar la Luna.

El retrete de la cápsula Orión donde viajaban los astronautas fue uno de los protagonistas inesperados de Artemis II, que comenzó a fallar poco después del lanzamiento, pese a tratarse de una inversión de US$23 millones. La NASA explicó durante el transcurso de la misión que el inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina, y recomendó a los astronautas emplear métodos alternativos, similares a pañales para adultos.