NASA prioriza establecer base permanente en la Luna

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La agencia espacial estadounidense NASA anunció este martes un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años.

POR EFE / revistaeyn.com

La NASA desveló este martes un plan para establecer una base permanente en la luna en siete años, una ambiciosa hoja de ruta que por el momento excluye las estaciones espaciales y requiere que en 2028 comience un intenso calendario de alunizajes tripulados, algo que no ha intentado ninguna nación en medio siglo. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció en una rueda de prensa una estrategia de despliegue lunar por fases que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y que costará al menos 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años.

La estación espacial en la órbita lunar queda aplazada

Isaacman dijo que para poder abordar este nuevo plan acelerado pausarán el proyecto Gateway, que implica establecer una estación espacial en la órbita lunar cuya construcción involucraba a Northrop Grumman y Vantor. A cambio propuso un plan dividido en tres fases que culminaría con tres hábitat permanentes en la luna, varios rovers (fabricados por Toyota), un reactor de fisión nuclear e instalaciones para procesar material lunar, obtener energía y materias primas para sostener una colonia permanente.

El programa, detallado en una rueda de prensa en Washington, contempla enviar a los primeros astronautas a la superficie de la Luna en más de medio siglo y desplegar los elementos iniciales de una presencia permanente antes de 2030. "Habrá un camino evolutivo para construir el primer puesto avanzado permanente de la humanidad en la superficie lunar, y el mundo nos acompañará en este proceso", dijo Isaacman.

El primer alunizaje desde 1972, a principios de 2028

El paso esencial para esta ambiciosa hoja de ruta es que tenga éxito la misión Artemis II, que está previsto que la próxima semana envíe a cuatro astronautas a la órbita lunar, así como los operativos sucesivos para que la Artemis IV consiga devolver a la humanidad a la Luna a principios de 2028. La NASA contará con Lockheed Martin, SpaceX y Blue Origin para probar vehículos de transporte y alunizaje en los próximos años y asegurarse de que pueden cumplir el intenso plan de alunizajes propuesto hoy por Isaacman: una misión lunar cada seis meses. "Estados Unidos no va dejar nunca más la Luna", aseguró Isaacman, confirmado en su puesto a finales de diciembre. En este contexto, la agencia confirmó que el desarrollo de la estación orbital lunar Gateway quedará "en pausa", con prioridad para la infraestructura de superficie y los sistemas de transporte, aunque sin descartar retomar el proyecto más adelante. "No debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual para enfocarnos en la infraestructura que apoya operaciones sostenidas en la superficie de la Luna", indicó Isaacman.

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