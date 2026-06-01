Manufactura de EE.UU. alcanza mejor nivel en 4 años ¿tiene solidez la recuperación?

Por: Revistaeyn.com
La industria manufacturera de Estados Unidos volvió a mostrar señales de fortaleza en mayo y alcanzó su nivel más alto en cuatro años, un dato que en principio refuerza la percepción de que la mayor economía del mundo mantiene capacidad de expansión pese al complejo escenario geopolítico internacional.
Sin embargo, detrás de las cifras emerge una discusión más profunda: cuánto de esta recuperación responde a una mejora genuina de la actividad y cuánto a estrategias defensivas de las empresas frente a los riesgos de nuevas interrupciones globales.
El Instituto para la Gestión de Suministros (ISM) informó que su índice manufacturero PMI subió a 54 puntos en mayo, desde 52,7 en abril, superando las previsiones del mercado y alcanzando el mejor registro desde mayo de 2022. Un nivel superior a 50 indica expansión de la actividad. Con este resultado, el sector acumula cinco meses consecutivos de crecimiento.
El avance estuvo impulsado por una combinación de nuevos pedidos, aumento de la producción y crecimiento de los pedidos pendientes, en un contexto donde muchas compañías decidieron acelerar compras e incrementar inventarios para protegerse frente a posibles restricciones de suministro derivadas de la crisis en Medio Oriente.
El factor geopolítico detrás del repunte
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha convertido en un elemento central para entender el comportamiento reciente de la industria estadounidense.
La virtual paralización del tránsito normal por el estrecho de Ormuz —uno de los principales corredores energéticos del planeta— ha generado tensiones crecientes sobre cadenas de suministro globales, elevando los costos de energía, transporte, aluminio, fertilizantes y otros insumos industriales.
Diversos relevamientos privados muestran que muchas compañías están adelantando pedidos para construir inventarios de seguridad, una conducta que suele aparecer cuando existe temor a interrupciones prolongadas en los flujos de abastecimiento.
Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence, señaló recientemente que el aumento de la actividad manufacturera global está siendo acompañado por un proceso de acumulación preventiva de inventarios y por un deterioro de los tiempos de entrega de proveedores, una combinación que históricamente suele presionar al alza los costos industriales.
Una recuperación apoyada también en la inteligencia artificial
Más allá del factor geopolítico, existen elementos estructurales que están contribuyendo a sostener la actividad manufacturera estadounidense.
Reuters destaca que una parte importante de la expansión reciente continúa vinculada al fuerte ciclo de inversiones asociado a la inteligencia artificial, especialmente en infraestructura tecnológica, centros de datos, semiconductores y equipamiento industrial relacionado.
Este fenómeno ha fortalecido la demanda de componentes electrónicos, materiales especializados y equipos de alta tecnología, convirtiéndose en uno de los motores industriales más relevantes de la economía estadounidense durante los últimos trimestres.
Para los analistas, este componente resulta especialmente importante porque representa una fuente de demanda más sostenible que los movimientos coyunturales asociados a la acumulación de inventarios.
El problema sigue siendo la inflación de costos
La otra cara del repunte manufacturero es el incremento de los costos.
Los indicadores de precios pagados por las empresas permanecen en niveles elevados, reflejando el impacto de la energía más cara, las restricciones logísticas y las dificultades para acceder a determinadas materias primas.
Informes recientes de S&P Global muestran que las interrupciones en las cadenas de suministro están generando la mayor presión sobre costos industriales desde 2022, con aumentos significativos en energía, transporte marítimo, químicos y metales industriales.
Aunque algunos índices de precios mostraron una leve moderación respecto de abril, la inflación de insumos continúa siendo una preocupación relevante para los fabricantes y para la Reserva Federal.
La señal que observan los mercados
La principal pregunta para inversionistas y empresas es si este repunte manufacturero puede transformarse en una tendencia de largo plazo.
Oliver Allen, economista senior de Pantheon Macroeconomics, advirtió que buena parte del crecimiento reciente podría estar explicado por pedidos adelantados y no necesariamente por una expansión sostenida de la demanda final.
“La sostenibilidad de este repunte manufacturero sigue en duda”, señaló el analista al advertir que muchas empresas están reforzando inventarios para anticiparse a posibles interrupciones futuras.
Esa cautela también aparece en otros indicadores. Aunque la producción y los pedidos avanzan, el empleo manufacturero continúa mostrando debilidad y acumula más de dos años en terreno contractivo, una señal de que las empresas todavía mantienen prudencia respecto a sus perspectivas de largo plazo.
Lo que significa para América Latina. Para Centroamérica y América Latina, la evolución de la manufactura estadounidense sigue siendo un indicador clave.
Una expansión sostenida del sector industrial en Estados Unidos suele traducirse en mayor demanda de insumos, bienes intermedios, manufacturas exportables y servicios logísticos provenientes de la región.
Sin embargo, el contexto actual introduce una variable adicional: el riesgo de que la recuperación industrial estadounidense esté siendo impulsada parcialmente por factores extraordinarios vinculados a la crisis energética y comercial en Medio Oriente.
La señal positiva es que la actividad manufacturera mantiene impulso y continúa respaldada por inversiones tecnológicas de gran escala. La señal de cautela es que una parte importante del crecimiento parece provenir de compras preventivas y acumulación de inventarios.
Por ahora, la manufactura estadounidense ofrece una imagen de fortaleza. La verdadera prueba llegará en los próximos meses, cuando los mercados puedan distinguir cuánto de este crecimiento responde a una expansión estructural de la economía y cuánto a una reacción temporal frente a un escenario geopolítico excepcional.