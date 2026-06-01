Manufactura de EE.UU. alcanza mejor nivel en 4 años ¿tiene solidez la recuperación?

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La actividad manufacturera estadounidense sumó su quinto mes consecutivo de expansión y sorprendió positivamente a los mercados. Pero, detrás del repunte aparecen señales de presión sobre las cadenas de suministro, mayores costos energéticos y compras preventivas de empresas que buscan protegerse frente a la crisis en Medio Oriente.

Por: Revistaeyn.com La industria manufacturera de Estados Unidos volvió a mostrar señales de fortaleza en mayo y alcanzó su nivel más alto en cuatro años, un dato que en principio refuerza la percepción de que la mayor economía del mundo mantiene capacidad de expansión pese al complejo escenario geopolítico internacional. Sin embargo, detrás de las cifras emerge una discusión más profunda: cuánto de esta recuperación responde a una mejora genuina de la actividad y cuánto a estrategias defensivas de las empresas frente a los riesgos de nuevas interrupciones globales. El Instituto para la Gestión de Suministros (ISM) informó que su índice manufacturero PMI subió a 54 puntos en mayo, desde 52,7 en abril, superando las previsiones del mercado y alcanzando el mejor registro desde mayo de 2022. Un nivel superior a 50 indica expansión de la actividad. Con este resultado, el sector acumula cinco meses consecutivos de crecimiento. El avance estuvo impulsado por una combinación de nuevos pedidos, aumento de la producción y crecimiento de los pedidos pendientes, en un contexto donde muchas compañías decidieron acelerar compras e incrementar inventarios para protegerse frente a posibles restricciones de suministro derivadas de la crisis en Medio Oriente.

El factor geopolítico detrás del repunte

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha convertido en un elemento central para entender el comportamiento reciente de la industria estadounidense. La virtual paralización del tránsito normal por el estrecho de Ormuz —uno de los principales corredores energéticos del planeta— ha generado tensiones crecientes sobre cadenas de suministro globales, elevando los costos de energía, transporte, aluminio, fertilizantes y otros insumos industriales. Diversos relevamientos privados muestran que muchas compañías están adelantando pedidos para construir inventarios de seguridad, una conducta que suele aparecer cuando existe temor a interrupciones prolongadas en los flujos de abastecimiento. Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence, señaló recientemente que el aumento de la actividad manufacturera global está siendo acompañado por un proceso de acumulación preventiva de inventarios y por un deterioro de los tiempos de entrega de proveedores, una combinación que históricamente suele presionar al alza los costos industriales.

Una recuperación apoyada también en la inteligencia artificial

Más allá del factor geopolítico, existen elementos estructurales que están contribuyendo a sostener la actividad manufacturera estadounidense. Reuters destaca que una parte importante de la expansión reciente continúa vinculada al fuerte ciclo de inversiones asociado a la inteligencia artificial, especialmente en infraestructura tecnológica, centros de datos, semiconductores y equipamiento industrial relacionado. Este fenómeno ha fortalecido la demanda de componentes electrónicos, materiales especializados y equipos de alta tecnología, convirtiéndose en uno de los motores industriales más relevantes de la economía estadounidense durante los últimos trimestres. Para los analistas, este componente resulta especialmente importante porque representa una fuente de demanda más sostenible que los movimientos coyunturales asociados a la acumulación de inventarios.

El problema sigue siendo la inflación de costos

La otra cara del repunte manufacturero es el incremento de los costos. Los indicadores de precios pagados por las empresas permanecen en niveles elevados, reflejando el impacto de la energía más cara, las restricciones logísticas y las dificultades para acceder a determinadas materias primas. Informes recientes de S&P Global muestran que las interrupciones en las cadenas de suministro están generando la mayor presión sobre costos industriales desde 2022, con aumentos significativos en energía, transporte marítimo, químicos y metales industriales. Aunque algunos índices de precios mostraron una leve moderación respecto de abril, la inflación de insumos continúa siendo una preocupación relevante para los fabricantes y para la Reserva Federal.

La señal que observan los mercados