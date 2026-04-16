El Salvador atenderá a pacientes de enfermedades crónicas con IA

Por revistaeyn.com
El Gobierno de El Salvador anunció la puesta en marcha de la etapa 2 del programa de telemedicina de la App DoctorSV, en la que incluye la opción para informar de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto, enfermedad renal o asma.
Cinco meses después de haber lanzado la etapa 1, el programa de telemedicina sube de nivel con la atención a pacientes que padecen enfermedades crónicas.
El director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, Guy Nae, dijo que con la primera etapa son 1,1 millones de salvadoreños inscritos y se han llevado a cabo 1,5 millones de consultas. Además, 400 establecimientos como farmacias están afiliados y respondiendo a la demanda.
Nae acotó que los usuarios están satisfechos en un 97 % con el servicio, disponible para niños, adultos y personas de la tercera edad. La efectividad (acierto en el diagnóstico y tratamiento) es de 93 %.
El médico especialista en IA y en salud pública, Edgardo Von Euw, explicó que el sistema con el que funciona el programa reúne la información de la persona y toma en cuenta factores de riesgo para estos padecimientos. Además, se hace un pequeño cuestionario al usuario.
Adicional a esto, el doctor Von Euw destacó que se indican estudios y al tener todo este respaldo, se programa la cita con el médico. Para el caso de que estas enfermedades hayan sido confirmadas, al paciente se le dará seguimiento periódico para garantizar que es constante con su tratamiento.
La aplicación hará los avisos correspondientes y organizará las fechas de próximas consultas. Es como tener un agente dedicado 24/7 a estar pendiente de él y de su enfermedad crónica.
“Cubrirá un mayor universo de pacientes y me emociona mucho porque creo que estamos creando el mejor sistema de salud del mundo“, enfatizó el Presidente Nayib Bukele en cadena nacional.
El mandatario salvadoreño agregó: “Va a mejorar la salud de los salvadoreños. Es para todos. Es salud pública. Estamos hablando de un sistema público de salud, con calidad, proactivo, con inteligencia artificial y que es medible”.
Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destacó que El Salvador es el primer país en implementar una herramienta como DoctorSV.
"Yo creo que la etapa 2 de DoctorSV tiene un valor enorme porque es el Estado cuidando a su gente. Este es un sistema de atención que nadie tiene, del que todo el mundo habla que hay que tener, pero que nadie había encontrado cómo hacerlo. El Salvador es el primer país que lo ha implementado", resaltó.