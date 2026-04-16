El Salvador atenderá a pacientes de enfermedades crónicas con IA

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Con la primera etapa del programa DoctorSV son 1,1 millones de salvadoreños inscritos y se han llevado a cabo 1,5 millones de consultas. Además, 400 establecimientos como farmacias están afiliados y respondiendo a la demanda.

Por revistaeyn.com El Gobierno de El Salvador anunció la puesta en marcha de la etapa 2 del programa de telemedicina de la App DoctorSV, en la que incluye la opción para informar de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto, enfermedad renal o asma. Cinco meses después de haber lanzado la etapa 1, el programa de telemedicina sube de nivel con la atención a pacientes que padecen enfermedades crónicas.

El director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, Guy Nae, dijo que con la primera etapa son 1,1 millones de salvadoreños inscritos y se han llevado a cabo 1,5 millones de consultas. Además, 400 establecimientos como farmacias están afiliados y respondiendo a la demanda.

Nae acotó que los usuarios están satisfechos en un 97 % con el servicio, disponible para niños, adultos y personas de la tercera edad. La efectividad (acierto en el diagnóstico y tratamiento) es de 93 %. El médico especialista en IA y en salud pública, Edgardo Von Euw, explicó que el sistema con el que funciona el programa reúne la información de la persona y toma en cuenta factores de riesgo para estos padecimientos. Además, se hace un pequeño cuestionario al usuario. Adicional a esto, el doctor Von Euw destacó que se indican estudios y al tener todo este respaldo, se programa la cita con el médico. Para el caso de que estas enfermedades hayan sido confirmadas, al paciente se le dará seguimiento periódico para garantizar que es constante con su tratamiento.